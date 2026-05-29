«Si je suis son agent, je le sors» : Daniel Riolo réclame un énorme départ au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le mercato ouvrira officiellement ses portes dans quelques jours, le PSG pourrait connaître quelques changements dans son effectif. Bradley Barcola fait partie des joueurs susceptibles de partir et Daniel Riolo lui conseille d'ailleurs d'aller voir ailleurs, surtout si les autres attaquants ne partent pas.

Bien qu'il réalise une nouvelle saison consistante, Bradley Barcola n'est toujours pas titulaire dans les grands matches. Luis Enrique lui préfère Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, et cette situation commencerait à le faire réfléchir concernant son avenir au PSG. D'autant plus que son contrat s'achève en juin 2028. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Liverpool est d'ailleurs très chaud dans ce dossier. Et si jamais l'opportunité se présente, Bradley Barcola a tout intérêt à la saisir selon Daniel Riolo.

Riolo conseille à Barcola de quitter le PSG « Moi si je suis l’agent de Barcola, je le sors. Si les 3 restent, tu n’es pas le titulaire dans les grands matchs. C’est honorable ce qu’il a fait au PSG. J’ai envie, si je suis lui, de découvrir une nouvelle aventure. Je ne suis pas titulaire au PSG, je suis doublure, j’ai envie d’aller ailleurs », confie-t-il sur le plateau de l'After Foot de RMC.