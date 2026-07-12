PSG - Transfert à plus de 100M€ : Le verdict est confirmé pour Yan Diomandé ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En cette période de mercato estival, un nom résonne particulièrement du côté du PSG depuis un moment : Yan Diomandé. Le jeune ailier de 19 ans a réussi une première saison très convaincante avec le RB Leipzig, attirant tous les regards sur lui. Le club allemand souhaite toutefois le conserver un peu plus longtemps, le PSG est donc prévenu.

Présent avec la Côte d'Ivoire pour la Coupe du monde 2026, Yan Diomandé n'a pas pu empêcher l'élimination de son pays en seizièmes de finale face à la Norvège. Cela n'enlève rien à sa saison exceptionnelle avec le RB Leipzig, où il a inscrit 12 buts et délivré 8 passes décisives en Bundesliga pour sa première saison à ce niveau de compétition. Mais le club allemand ne sera pas facile à convaincre pour le recruter...

Leipzig attend 100M€ pour Diomandé A seulement 19 ans, Yan Diomandé fait partie des joueurs les plus prometteurs de sa génération. L'Ivoirien a brillé pour sa première saison complète au niveau professionnel et il semblerait qu'il soit promis à un brillant avenir dans un grand club européen. Le PSG s'intéresse à lui et sait qu'il faudra débourser pas moins de 100M€ pour espérer le recruter, comme le RB Leipzig l'a fait comprendre.