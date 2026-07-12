PSG - Transfert à plus de 100M€ : Le verdict est confirmé pour Yan Diomandé ?

En cette période de mercato estival, un nom résonne particulièrement du côté du PSG depuis un moment : Yan Diomandé. Le jeune ailier de 19 ans a réussi une première saison très convaincante avec le RB Leipzig, attirant tous les regards sur lui. Le club allemand souhaite toutefois le conserver un peu plus longtemps, le PSG est donc prévenu.
Présent avec la Côte d'Ivoire pour la Coupe du monde 2026, Yan Diomandé n'a pas pu empêcher l'élimination de son pays en seizièmes de finale face à la Norvège. Cela n'enlève rien à sa saison exceptionnelle avec le RB Leipzig, où il a inscrit 12 buts et délivré 8 passes décisives en Bundesliga pour sa première saison à ce niveau de compétition. Mais le club allemand ne sera pas facile à convaincre pour le recruter...
Leipzig attend 100M€ pour Diomandé
A seulement 19 ans, Yan Diomandé fait partie des joueurs les plus prometteurs de sa génération. L'Ivoirien a brillé pour sa première saison complète au niveau professionnel et il semblerait qu'il soit promis à un brillant avenir dans un grand club européen. Le PSG s'intéresse à lui et sait qu'il faudra débourser pas moins de 100M€ pour espérer le recruter, comme le RB Leipzig l'a fait comprendre.
Le RB Leipzig ne se laisse pas faire
Malgré l'attention grandissante autour de Yan Diomandé, le RB Leipzig n'est pas prêt à lâcher l'affaire dans ce dossier. D'après le journaliste de Sky Sport Germany Florian Plettenberg sur X, le PSG continue de travailler pour essayer de trouver un accord pour un transfert mais le RB Leipzig est bien déterminé à camper sur ses positions et se bat pour le conserver plus longtemps. Reste à savoir si la situation peut évoluer dans les prochaines semaines avant le début de la prochaine saison. S'il y a un club qui est en mesure de faire bouger les choses, ce serait sûrement le PSG.