Mercato - Coupe du monde terminée pour Yan Diomandé : Il donne enfin sa réponse au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Yan Diomandé s'est hissé jusqu'aux 1/16èmes de finale de cette Coupe du monde 2026 avec la Côté d'Ivoire. Les hommes d'Emerse Faé se sont inclinés face à la Norvège d'Erling Braut Haaland (1-2) la semaine dernière. Après sa coupure estivale, l'ailier de 19 ans, sous contrat jusqu'en 2030 avec le RB Leipzig, aurait déjà donné son aval au Paris Saint-Germain.

La Côte d'Ivoire est passée à la trappe au stade des 1/16èmes de finale de cette Coupe du monde 2026 face à la Norvège (1-2). Jeune talent ivoirien de 19 ans qui fait les beaux jours du RB Leipzig, Yan Diomandé a terminé cette compétition avec une seule passe décisive face à Curaçao en poules (2-0), mais a tout de même fait forte impression au niveau de son impact dans le collectif des Eléphants. Pendant la totalité du Mondial, les rumeurs de transfert au PSG ou à Liverpool le concernant sont allées bon train. Au point où son sélectionneur Emerse Faé ainsi que lui-même ont dû faire un point sur ce feuilleton en pleine conférence de presse.

«Pour moi, le plus important c’est d’être focalisé sur la Coupe du Monde» « Vous m’informez. Je n’ai pas internet, je n’ai pas Instagram, je n’ai pas TikTok. C’est mon agent qui discute avec le club, je n’ai pas d’information. Je ne veux pas parler de ça, même avec mon agent parce que c’est une chance de jouer une Coupe du Monde, c’est tous les quatre ans, donc il faut en profiter. Je veux faire l’histoire avec mon pays, et donner le meilleur de moi-même. Mon rêve est de jouer pour mon pays. Je n’ai plus Instagram, je n’ai pas TikTok. Je ne peux rien voir. J’ai un agent qui va s’occuper du reste. Pour moi, le plus important c’est d’être focalisé sur la Coupe du Monde et faire l’histoire », confiait dernièrement Yan Diomandé à la presse avant le coup d'envoi de Côte d'Ivoire - Norvège.