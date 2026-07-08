PSG : Transfert à 50M€ pour Ibrahim Mbaye, il a choisi sa prochaine destination !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2028 avec le PSG, Ibrahim Mbaye pourrait changer d'air lors de ce mercato estival. Formé à Paris, l'international sénégalais aimerait migrer vers la Premier League, où Manchester City et Aston Villa seraient prêts à l'accueillir. De son côté, le PSG réclamerait une somme comprise entre 40 et 50M€ pour la vente de l'attaquant de 18 ans.

Après avoir disputé trois saisons au PSG en tant que joker de luxe, Gonçalo Ramos aspirait à mieux. Pour occuper une place de titulaire, le buteur portugais a signé à l'AC Milan, où il a paraphé un bail de cinq saisons.

PSG : Ibrahim Mbaye affiche une préférence pour l'Angleterre Sur son compte Instagram, Gonçalo Ramos a tenu à faire ses adieux au PSG après son transfert. « Aujourd’hui, l’un des chapitres les plus marquants de ma carrière touche à sa fin. Porter le maillot du PSG fut un privilège et un honneur que je garderai à jamais en moi. Ensemble, nous avons écrit une histoire inoubliable. Nous avons remporté deux titres en Ligue des Champions ainsi que divers autres trophées, et nous avons partagé des moments qui resteront gravés à jamais dans la mémoire de tous ceux qui ont pris part à cette aventure. Je tiens à remercier mes coéquipiers, le staff technique, la direction et, surtout, les supporters. Merci d’avoir cru en moi, de nous avoir soutenus dans les moments difficiles et d’avoir célébré chaque victoire avec nous. Votre soutien a été essentiel à chacune de nos réussites. Aujourd’hui, je pars, mais je laisse une partie de mon cœur dans ce club. Le PSG restera toujours une maison pour moi, et je garderai la fierté d’avoir contribué à écrire un chapitre de son histoire. Merci pour tout. Paris occupera pour toujours une place particulière dans mon cœur et dans celui de ma famille », a écrit l'attaquant de 25 ans.