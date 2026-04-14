PSG - Ousmane Dembélé : Un ancien joueur prend la place de son agent et voilà ce qu'il lui conseille pour son avenir

Pierrick Levallet

Ousmane Dembélé est au centre des rumeurs sur le mercato. Les négociations avec le PSG pour sa prolongation sont au point mort pour des raisons financières. Un ancien joueur s’est alors mis à la place de l’agent du Ballon d’Or 2025 et lui a lâché un conseil pour la suite de sa carrière.

Depuis quelques semaines maintenant, Ousmane Dembélé fait parler de lui sur le mercato. Le Ballon d’Or 2025, sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, ne sait pas encore s’il poursuivra l’aventure dans la capitale ou non. Les négociations avec les Rouge-et-Bleu pour sa prolongation sont au point mort puisque les deux parties n’arrivent pas à s’entendre sur la question du salaire. Un ancien joueur s’est alors mis à la place de l’agent du champion du monde 2018, et l’a conseillé pour son avenir.

Mercato - PSG : «C'était une grosse erreur», il regrette d'avoir refusé cette offre de 200M€ ! https://t.co/m7CKjPcZOp — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

«Je serais son agent, je lui conseillerais de...» « Connaissant la vision du football de Luis Enrique, je ne suis pas forcément inquiet. Maintenant, si j’étais Ousmane Dembélé... Il a été très bon avec le PSG parce que c’est une configuration tactique qui lui convient très bien. Alors s’il veut jouer pour l’argent, il peut aller ailleurs. Mais Ousmane Dembélé aujourd’hui en Europe, c’est soit le PSG, soit le Bayern Munich. Je ne le vois pas ailleurs. Cette façon de jeu lui convient très bien » a d’abord souligné Benoît Tremoulinas dans L’Equipe de Greg.