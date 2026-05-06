Mercato - OM : Julian Alvarez pour 18M€, le transfert manqué qui le fait bondir

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Très actif sur le marché des transferts ces dernières années, l'OM a dépensé énormément d'argent, mais s'est aussi beaucoup trompé. En effet, le club phocéen a accumulé les flops onéreux. Des erreurs de recrutements dénoncées par l'agent Yvan Le Mée, qui s'est agacé de voir l'OM passer notamment à côté d'un joueur comme Julian Alvarez.

Agent de joueurs, Yvan Le Mée a un lien très fort avec l'OM. C'est ainsi que quand il voit certains transferts du club phocéen, ses poils s'hérissent. Invité de Ils font Marseille, Yvan Le Mée a dénoncé certaines erreurs de recrutement qui ont coûté cher, lâchant : « Le nombre de mouvements improbables, on refait la liste, on va passer la nuit. Ce n'est pas possible d'acheter des Vitinha, des Gerson à 26M€, des Moumbagna, des Lirola à 12M€ que tu as prêté pendant 4 ans. Je vais arrêter parce que si je fais la liste je m'énerve. Ce n'est pas possible de se tromper autant. L'OM ne peut pas se tromper comme ça ».

« Comment tu ne peux pas faire à l'OM Julian Alvarez qui avait une clause à 18M€ ? » L'OM a ainsi gaspillé énormément d'argent, qui aurait pu être mieux utilisé. C'est ainsi qu'Yvan Le Mée s'est demandé comment le club phocéen a pu passer à côté de Julian Alvarez, qui coûtait 18M€ quand il jouait à River Plate. « Comment tu ne peux pas faire à l'OM Julian Alvarez qui avait une clause à 18M€ ? Comment tu rates Julian Alvarez à 18M€ quand tu vois les transferts de merde ? Comment tu rates un joueur comme Enzo Fernandez ? C'est impossible de rater des joueurs comme ça. Le mec va à Benfica pour 12M€. Tu peux les faire ces joueurs », s'est ainsi demandé l'agent de joueurs.