«C'est chacun pour sa gueule» : Daniel Riolo dénonce «des conneries énormissimes» sur Habib Beye à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis qu'il est arrivé à l'OM, rien ne va plus pour Habib Beye sous le feu des critiques alors que le club phocéen est en train de tout perdre. Mais pour Daniel Riolo, cette situation est totalement injuste et se concentrer sur le coach marseillais est une erreur.

Nommé entraîneur de l'OM pour remplacer Roberto De Zerbi en février dernier, Habib Beye connaît une période très délicate sur le banc de son club de cœur. Et pour cause, l'OM est d'ores et déjà écarté de la course au podium, après avoir été éliminé de la Coupe de France. Mais Daniel Riolo estime que ceux qui critiquent Habib Beye n'ont rien compris à la situation.

Riolo monte au créneau pour Beye « Qu'est-ce qu'ils ont fait les joueurs pour sauver De Zerbi ? J'ai en mémoire le nombre de fois où il s'est présenté en disant cette phrase : "je ne comprends pas". Quand on me dit que les joueurs sont venus pour Roberto De Zerbi, d'abord, il s'est barré, il est à Tottenham, et c'est terminé pour lui, il est complètement passé à autre chose. Le foot, c'est chacun pour sa gueule. Il est parti dans un autre projet », lance le journaliste de RMC dans l'After Foot avant d'en rajouter une couche.