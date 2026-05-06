«C'est chacun pour sa gueule» : Daniel Riolo dénonce «des conneries énormissimes» sur Habib Beye à l'OM !

Depuis qu'il est arrivé à l'OM, rien ne va plus pour Habib Beye sous le feu des critiques alors que le club phocéen est en train de tout perdre. Mais pour Daniel Riolo, cette situation est totalement injuste et se concentrer sur le coach marseillais est une erreur.
Nommé entraîneur de l'OM pour remplacer Roberto De Zerbi en février dernier, Habib Beye connaît une période très délicate sur le banc de son club de cœur. Et pour cause, l'OM est d'ores et déjà écarté de la course au podium, après avoir été éliminé de la Coupe de France. Mais Daniel Riolo estime que ceux qui critiquent Habib Beye n'ont rien compris à la situation.
Riolo monte au créneau pour Beye
« Qu'est-ce qu'ils ont fait les joueurs pour sauver De Zerbi ? J'ai en mémoire le nombre de fois où il s'est présenté en disant cette phrase : "je ne comprends pas". Quand on me dit que les joueurs sont venus pour Roberto De Zerbi, d'abord, il s'est barré, il est à Tottenham, et c'est terminé pour lui, il est complètement passé à autre chose. Le foot, c'est chacun pour sa gueule. Il est parti dans un autre projet », lance le journaliste de RMC dans l'After Foot avant d'en rajouter une couche.
«Il faut être complètement bête pour dire un truc pareil»
« Benatia est un démissionnaire encore en fonction et on a Habib Beye qui est là tout seul dans un bourbier énorme. Lui s'est dit : "je ne peux pas refuser l'OM. Et avec ce qui s'est passé à Rennes, j'y vais". Bon, ça ne marche pas, il n'y arrive pas, il est en situation d'échec, c'est terrible. Tous ceux qui disent que Beye est le seul responsable, ou le taillent, ou disent qu'il n'est pas légitime, etc, ce sont des conneries énormissimes. Il faut être complètement bête pour dire un truc pareil », ajoute Daniel Riolo.