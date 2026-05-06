Frank McCourt très en colère contre les joueurs de l’OM ? «C’est honteux, on va vous faire payer»

L'OM traverse actuellement une période très compliquée sur le plan sportif, et selon les dernières révélations de Daniel Riolo sur RMC, Frank McCourt serait fortement remonté contre les joueurs. Le propriétaire américain du club phocéen aurait d'ailleurs totalement validé la mise au vert en cours jusqu'à nouvel ordre du côté de la Commanderie.

« Frank McCourt est très très en colère. Lui aussi milite pour l'enfermement des joueurs. Une décision qui ne satisfait pas Habib Beye. Lui n'est pas pour cette solution-là, parce qu'il sait que le groupe ne suit pas. Dans un groupe, ce n'est pas la peine de chercher, il suffit qu'il y en ait trois qui ne jouent pas et c'est mort hein, c'est fini. Il suffit que ce soit comme ça dans un vestiaire et c'est mort. La performance, tu ne vas pas la chercher avec sept ou huit mecs, dans un groupe où t'en as qui sont à l'écart, une autre partie qui cherche à savoir ce qu'ils vont faire l'année prochaine, et qui ont commandé les agents, le clan là et le clan-là qui ne peuvent pas se blairer, donc voilà. Déjà le vestiaire, c'est mort », a indiqué Daniel Riolo sur le propriétaire de l' OM .

« Vous êtes payés des énormes salaires »

Et Daniel Riolo poursuit sur la mise au vert en cours jusqu'à nouvel ordre pour les joueurs de l'OM au centre Robert Louis-Dreyfus : « Frank McCourt est pour l'enfermement, la vengeance sur les joueurs on va dire. "On va vous le faire payer" en gros. "Vous êtes payés des énormes salaires. Ce que vous faites est absolument honteux, on va vous faire payer". Ce qui est également la ligne de Medhi Benatia. Medhi Benatia, c'est quelqu'un qui a un fort caractère. C'est quelqu'un qui est très respecté dans le monde du foot pour ce qu'il a fait en tant que joueur avec le caractère qu'il avait. Ça a marché pour lui aussi ensuite quand il était agent. Dirigeant et directeur sportif, on l'a découvert. Il a une méthode qui peut fonctionner quand il emmène derrière lui, maintenant s'il y a des accrocs, ce n'est pas un tendre. On peut aimer ou ne pas aimer, moi j'avoue que quand je vois certaines attitudes de joueurs - et c'est pour ça que je pourrai pas être dirigeant, parce que moi je pète un cable en fait - et parfois, je me dis que Medhi Benatia, si ça tourne, je pense qu'il peut être extraordinaire, parce qu'il peut emmener avec lui, il a un réseau pour faire venir du monde, mais si ça marche pas, vu son caractère, et c'est ce qui s'est passé à mon sens, il a pété un cable, notamment avec certains joueurs, où il est en frontal direct, notamment Greenwood. Une attitude aussi indigne, je pense qu'il ne peut pas supporter. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne décision hein, mais je dis qu'il y a des choses qu'il ne doit pas supporter. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne décision, mais je sais pourquoi il le fait. C'est parce qu'il estime que les mecs sont tellement honteux, qu'il est dans l'idée de leur faire payer. Mais ce n'est pas sûr que ça marche, surtout dans le football actuel », insiste l'éditorialiste de RMC. Ambiance à l'OM...