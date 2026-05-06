Bayern Munich - PSG : Walid Acherchour craint le pire si Luis Enrique aligne ce joueur, «il me fait très peur»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir face au Bayern Munich, le PSG devra faire sans Achraf Hakimi, blessé lors du match aller. Warren Zaïre-Emery occupera donc son poste, ce qui laisse un vide au milieu de terrain qui pourrait être comblé par Fabian Ruiz. Mais si c'était le cas, Walid Acherchour craint le pire.

Blessé mardi lors du match aller, Achraf Hakimi sera le grand absent de la demi-finale retour de la Ligue des champions opposant le Bayern Munich au PSG. L'identité de son remplaçant ne fait aucun doute puisque c'est Warren Zaïre-Emery qui sera aligné au poste de latéral droit. Un rôle qu'il maitrise parfaitement pour l'avoir assuré à plusieurs reprises lorsque le Marocain a manqué plusieurs mois de compétition après sa blessure à la cheville. En revanche, cela va laisser un espace au milieu qu'il faudra compenser. Dans cette optique, Luis Enrique pourrait choisir de faire reculer Désiré Doué, ou bien d'aligner Lucas Beraldo devant la défense. Néanmoins, l'option la plus probable reste celle de titulariser Fabian Ruiz. Mais pour Walid Acherchour, ce serait une très mauvaise idée.

Acherchour très inquiet si Fabian Ruiz est aligné « Avec la grosse tuile d'Achraf Hakimi, moi j'ai envie de retrouver le Luis Enrique que détestait Daniel Riolo sur les idées du chapeau façon Guardiola qu'il peut avoir sur certaines soirée de Ligue des Champions, qui peuvent parfois couter à ces coachs là. Je pense que ça s'impose sur cette demi-finale de Ligue des Champions pour plusieurs raisons », estime-t-il au micro de l'After Foot, avant de poursuivre.