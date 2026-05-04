Blessure d'Achraf Hakimi : Le PSG va faire deux changements contre le Bayern !

Amadou Diawara

Lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern, Achraf Hakimi s'est blessé. Victime d'une lésion de la cuisse droite, le numéro 2 du PSG est forfait pour le match retour à Munich. Pour pallier l'absence d'Achraf Hakimi, Luis Enrique devrait repositionner Warren Zaïre-Emery dans le couloir droit de sa défense, et aligner Fabian Ruiz d'entrée au milieu de terrain.

Tombeur de l'AS Monaco, de Chelsea et de Liverpool, le PSG doit se frotter au Bayern en demi-finale de la Ligue des Champions. Lors du match aller, les deux équipes avaient rendez-vous au Parc des Princes. Au terme d'un match de folie, le PSG a remporté le premier acte le mardi 28 avril à Paris (5-4). Alors que le club de la capitale va retrouver le Bayern ce mercredi soir, Luis Enrique va devoir procéder à des changements, et ce, à cause de la blessure d'Achraf Hakimi.

Bayern-PSG : Zaïre-Emery va remplacer Hakimi à droite Lors du choc entre le PSG et le Bayern, Achraf Hakimi a eu un pépin physique. Comme communiqué par l'écurie rouge et bleu, l'international marocain souffre d'une lésion de la cuisse droite. Par conséquent, il va devoir manquer plusieurs semaines de compétition. Ainsi, Achraf Hakimi est forfait pour le déplacement du PSG sur la pelouse du Bayern : ce mercredi soir à l'Allianz Arena de Munich.