PSG : Mbappé fait une demande pour son mercato, un conflit va éclater ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre le PSG et le Real Madrid, Kylian Mbappé aurait, enfin, tranché. Selon la presse espagnole, le joueur de 24 ans aurait pris la décision de s'engager avec le club espagnol et aurait déjà fait certaines réclamations. L'international français voudrait prendre place sur le côté gauche, un poste occupé par Vinicius Jr.

Kylian Mbappé fait durer le suspense. Questionné à plusieurs reprises sur son avenir au PSG, le joueur français a refusé d'en dire plus sur sa prochaine destination. « C’est quelque chose dont je n’ai pas envie de parler, surtout que je l’ai fait déjà en juin et ça a pris une grosse partie de la sélection. J’ai vraiment envie qu’on parle de l’équipe nationale. On a de très bons résultats. J’ai envie qu’on parle plutôt de ça que de moi, sur quelque chose qui va se régler un jour. Il y aura le temps de parler de ça » a lâché Mbappé lors du dernier rassemblement de l'équipe de France. Mais en Espagne, on pense connaitre sa décision.

Mbappé fait mieux que Messi et Cristiano Ronaldo, il hallucine https://t.co/nXQqTQc9ss pic.twitter.com/z5KJSgfvtJ — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

Mbappé a tranché pour son avenir ?

Journaliste pour Marca , Carlos Carpio annonce que Mbappé aurait tranché en faveur du Real Madrid. Le joueur de 24 ans aurait déjà annoncé sa décision aux dirigeants du club espagnol et en aurait profité pour faire une demande. Selon le journaliste, Mbappé aurait demandé à évoluer sur le côté gauche de l'attaque, en lieu et place de Vinicius Jr.

Mbappé réclame la place de Vinicius Jr