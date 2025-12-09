PSG : Les 31M€ qui le font halluciner !

Aujourd'hui au PSG, Marquinhos avait rejoint le club de la capitale en 2013, débarquant en provenance de l'AS Rome. Alors encore très jeune, le Brésilien était peu connu du grand public. Cela n'avait pas empêché le PSG de débourser environ 31M€ pour s'offrir Marquinhos. Et à l'époque, certains avaient déjà flairé le gros coup...
Grâce notamment à Leonardo, le PSG a pu réaliser de jolis coups en Italie au mercato. Ainsi, en 2013, c'est Marquinhos qui avait été recruté pour environ 31M€ en provenance de l'AS Rome. Peu connu alors du grand public, le Brésilien est aujourd'hui devenu une légende. Le PSG a donc flairé le gros coup avec Marquinhos, un transfert qui avait d'ailleurs surpris Jean-Michel Badiane.
« Je suis dans un premier temps surpris »
Ancien joueur du PSG, Jean-Michel Badiane a raconté sa réaction en apprenant l'arrivée de Marquinhos en 2013. Invité de After Paris, il a ainsi expliqué : « Moi, quand il arrive, moi qui suis un suiveur attentif de la Serie A, je suis dans un premier temps surpris. Surpris parce que la Roma est un club important en Italie, qui comptait sur lui. Quand je le vois arriver, ce ne sont pas les 30M€ qui me choquent, c'est que je me dis que la Roma a laissé filer un mec qu'elle considérait comme un joueur très important pour l'avenir ».
« Quand il arrive je dis bien joué, bravo »
« Sur le coup, je mets ça sur le bon compte de Leonardo. Je dis bravo à lui. On verra ce que va devenir Marqui, mais quand il arrive je dis bien joué, bravo », a-t-il poursuivi à propos de l'arrivée de Marquinhos au PSG.