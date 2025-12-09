PSG : Les 31M€ qui le font halluciner !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui au PSG, Marquinhos avait rejoint le club de la capitale en 2013, débarquant en provenance de l'AS Rome. Alors encore très jeune, le Brésilien était peu connu du grand public. Cela n'avait pas empêché le PSG de débourser environ 31M€ pour s'offrir Marquinhos. Et à l'époque, certains avaient déjà flairé le gros coup...

Grâce notamment à Leonardo, le PSG a pu réaliser de jolis coups en Italie au mercato. Ainsi, en 2013, c'est Marquinhos qui avait été recruté pour environ 31M€ en provenance de l'AS Rome. Peu connu alors du grand public, le Brésilien est aujourd'hui devenu une légende. Le PSG a donc flairé le gros coup avec Marquinhos, un transfert qui avait d'ailleurs surpris Jean-Michel Badiane.

« Je suis dans un premier temps surpris » Ancien joueur du PSG, Jean-Michel Badiane a raconté sa réaction en apprenant l'arrivée de Marquinhos en 2013. Invité de After Paris, il a ainsi expliqué : « Moi, quand il arrive, moi qui suis un suiveur attentif de la Serie A, je suis dans un premier temps surpris. Surpris parce que la Roma est un club important en Italie, qui comptait sur lui. Quand je le vois arriver, ce ne sont pas les 30M€ qui me choquent, c'est que je me dis que la Roma a laissé filer un mec qu'elle considérait comme un joueur très important pour l'avenir ».