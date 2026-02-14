PSG : Le transfert qui fait peur à Luis Enrique, «parfois je pense au jour où il va partir et…»

Après s’être montré très discret ces derniers mois sur les marchés des transferts, le PSG devrait être beaucoup plus actif dans les prochains mois. Mais un éventuel départ au sein de l’effectif parisien inquiète déjà Luis Enrique.
C'est clairement l'une des plus grandes légendes du PSG. Marquinhos restera à jamais comme le premier Parisien à avoir soulevé la Ligue des champions. Arrivé en 2013, le Brésilien, qui a disputé plus de 500 matches à Paris, s'est imposé comme le vrai leader au sein du vestiaire. Mais alors que son contrat court jusqu'en 2028, son départ est régulièrement évoqué, ce qui ne rassure pas du tout Luis Enrique.
Luis Enrique déclare sa flamme à Marquinhos
« Je ne suis pas surpris, parce que c'est un joueur que tout le monde connaît, c'est le capitaine, c'est le leader du vestiaire, c'est important. Parfois on pense au jour où Marquinhos ne sera pas dans l'équipe et on se demande qui va parler, qui va motiver les joueurs, parce que c'est un vrai leader, et je suis très content de l'avoir. Il a toujours été performant depuis que je suis ici et je suis très content de l'avoir, et particulièrement dans ce moment qui est très positif », a-t-il confié en conférence de presse avant d’évoquer la situation de celui qui a été recruté pour remplacer Marquinhos, à savoir Illia Zabarnyi.
« Je ne suis pas d'accord avec vous. Je vous avais dit il y a un mois que vous étiez très pressé avec les joueurs qu'on recrute, et je vous avais parlé des difficultés d'adaptation. Chaque joueur a un temps d'adaptation différent. Je ne suis préoccupé par aucun joueur qu'on a signé l'été dernier. C'est important pour nous de savoir que c'est difficile de s'adapter très vite. Et je suis très content de ceux qu'on a signé. Normalement, tu peux donner des minutes, mais cette saison, c'est plus difficile, parce qu'on a perdu en Coupe de France. Il y a quatre matches que nous n'avons pas joué. C'est le moment clé de la saison. Il faut savoir qu'on a besoin de tous les joueurs, et ils doivent être prêts pour aider l'équipe, quel que soit le moment. Je ne sais pas s'il y aura ce moment. J'espère que oui. Et je suis sûr qu'il y aura des moments pour Zabarnyi, pour les joueurs qui ne sont pas titulaires en ce moment. Mais c'est comme ça la vie d'une équipe de très haut niveau », ajoute Luis Enrique.