PSG : Le transfert qui fait peur à Luis Enrique, «parfois je pense au jour où il va partir et…»

Après s’être montré très discret ces derniers mois sur les marchés des transferts, le PSG devrait être beaucoup plus actif dans les prochains mois. Mais un éventuel départ au sein de l’effectif parisien inquiète déjà Luis Enrique.

C'est clairement l'une des plus grandes légendes du PSG. Marquinhos restera à jamais comme le premier Parisien à avoir soulevé la Ligue des champions. Arrivé en 2013, le Brésilien, qui a disputé plus de 500 matches à Paris, s'est imposé comme le vrai leader au sein du vestiaire. Mais alors que son contrat court jusqu'en 2028, son départ est régulièrement évoqué, ce qui ne rassure pas du tout Luis Enrique.

❤️💙🎙️🇪🇸 Luis Enrique : «On pouvait penser que Marquinhos jouerait moins ? Non car c’est notre capitaine. Quand il n’est pas dans l’équipe, je ne sais pas qui va motiver les joueurs, qui va parler, c’est un vrai leader. Je suis très content de l’avoir, spécialement dans cette… pic.twitter.com/spsnTRmBAb — Paris No Limit (@Xparisnolimit) February 12, 2026

Luis Enrique déclare sa flamme à Marquinhos « Je ne suis pas surpris, parce que c'est un joueur que tout le monde connaît, c'est le capitaine, c'est le leader du vestiaire, c'est important. Parfois on pense au jour où Marquinhos ne sera pas dans l'équipe et on se demande qui va parler, qui va motiver les joueurs, parce que c'est un vrai leader, et je suis très content de l'avoir. Il a toujours été performant depuis que je suis ici et je suis très content de l'avoir, et particulièrement dans ce moment qui est très positif », a-t-il confié en conférence de presse avant d’évoquer la situation de celui qui a été recruté pour remplacer Marquinhos, à savoir Illia Zabarnyi.