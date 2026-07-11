PSG - Barcola annoncé sur le départ : Marcel Desailly lui conseille le club idéal pour progresser !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement à la Coupe du Monde avec l’équipe de France, Bradley Barcola s’apprête à vivre ensuite un mercato estival très agité puisque l’attaquant du PSG est annoncé sur le départ. Liverpool en pince notamment pour Barcola, et pourtant, Marcel Desailly lui déconseille d’aller maintenant en Premier League et estime que le PSG reste le club idéal pour sa progression.

Bradley Barcola (23 ans) et le PSG, c’est bientôt la fin ? Comme le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Liverpool fait le forcing depuis plusieurs mois en coulisses pour recruter l’attaquant de l’équipe de France, et Arsenal est également annoncé comme un prétendant crédible dans ce dossier. Il faut dire que Barcola n’apparaît pas comme une option prioritaire aux yeux Luis Enrique dans les grandes soirées européennes du PSG, et cet élément pourrait donc l’inciter à changer d’air. Mais le championnat anglais est-il le point de chute idéal ?

« Il n’a pas besoin de quitter le PSG » Interrogé par Sportcasting sur la situation de Bradley Barcola, Marcel Desailly a livré son point de vue sur la question et lui suggère surtout de continuer l’aventure au PSG : « Non, non. Barcola n'a pas besoin de quitter le PSG. Il est trop jeune. Il n'a que 23 ans. Didier Deschamps est en train de lui enseigner les choses (…) Il est en phase de progression et d'apprentissage. Il acquiert cette mentalité de gagnant dans les deux phases de jeu : être disponible pour l'équipe dans l'organisation collective sans ballon, tout en étant celui qui fait la différence, à l'instar des joueurs plus expérimentés », estime l’ancien défenseur de l’équipe de France, qui conseille donc à Barcola de ne pas bouger du PSG.