Pour son transfert, une star annonce la couleur au PSG !

Thomas Bourseau

À une année de l’expiration de son contrat à Tottenham, Harry Kane fait beaucoup parler de lui sur le marché des transferts. Le PSG se serait entretenu avec son frère, mais un désaccord contractuel subsisterait. Explications.

Avant même que le feuilleton Kylian Mbappé reparte de plus belle, il était question au sein du comité de direction du PSG de recruter un nouvel attaquant de pointe. Le Parisien confiait que le Paris Saint-Germain ferait d’Harry Kane sa priorité estivale dans ce secteur de jeu. Et d’après PSG Community, le nouvel entraîneur Luis Enrique partagerait le même sentiment que ses nouveaux dirigeants au sujet de Kane.

Rendez-vous entre le PSG et le clan Kane

Le président du PSG, à savoir Nasser Al-Khelaïfi, serait à la baguette de ce dossier XXL et très disputé au vu des intérêts de Manchester United et surtout du Bayern Munich. Al-Khelaïfi aurait rencontré le frère d’Harry Kane à Paris, qui est au passage son représentant. D’autant plus que l’éventuel transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid aurait totalement redistribué les cartes dans le dossier Kane selon PSG Community. Et alors que Kane semblait être plus intéressé par d’autres projets que le Paris Saint-Germain, la donne changerait.

Mbappé : Coup de théâtre au PSG, la date de son transfert annoncée https://t.co/5w8X9cAg4r pic.twitter.com/YHmYYEv9iL — le10sport (@le10sport) July 11, 2023

Kane réclamerait un contrat de trois ans, le PSG rêve plus grand

Toujours selon PSG Community, après avoir envisagé le Real Madrid, Harry Kane ne serait clairement pas insensible à l’intérêt du Paris Saint-Germain. Néanmoins, l’international anglais réclamerait un contrat de trois ans lorsque le PSG tablerait plus sur une collaboration de cinq saisons. Afin d’éventuellement faire baisser le prix de l’opération, le Paris Saint-Germain songerait à inclure Fabian Ruiz dans l’opération. Reste désormais à savoir quel dénouement connaîtra le feuilleton Harry Kane.