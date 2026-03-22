«Pas au niveau», RMC annonce un transfert raté au PSG ?

La section sportive du PSG est de plus en plus sélective dans ses choix en période de mercato afin d'offrir à Luis Enrique le joueur répondant à ses critères tant physiques que techniques. Néanmoins, et alors que le club restait sur plusieurs jolis coups réussis, il se pourrait qu'un raté soit déjà à signaler.
Il fut un temps où le PSG pouvait empiler les recrues à chaque mercato estival. Pour l'été 2023, date de la nomination de Luis Enrique au poste d'entraîneur, le Paris Saint-Germain a accueilli pas moins de onze recrues censées permettre au coach espagnol d'avoir un effectif capable d'être performant sous n'importe quelles circonstances. Alors forcément, à la suite de cette fenêtre des transferts, il y a eu beaucoup moins de mouvements sur le marché moment où seuls quelques ajustements d'effectif étaient effectués.
Un pari pas encore gagnant
En 2024, le Paris Saint-Germain a su aller chercher des joueurs clés dans la quête des récents succès en les personnes de Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Khvicha Kvaratskhelia a débarqué quelques mois plus tard lors du mercato hivernal. Que des bonnes pioches signées Luis Campos, conseiller football du PSG. Néanmoins, pour ce qui est de la dernière intersaison, ce ne fut pas la même chanson. Que ce soit Lucas Chevalier qui a été dépassé par Matvey Safonov dans la hiérarchie des gardiens de but ou bien Illya Zabarnyi qui ne parvient pas à apporter satisfaction quand bien même il n'est pas sujet à une concurrence féroce à son poste au vu de l'utilisation de Marquinhos cette saison, leurs transferts ne sont pour le moment pas une franche réussite.
«Je n'ai pas été rassuré»
Samedi soir, le PSG était en déplacement à Nice pour le compte de la 27ème journée de Ligue 1. L'occasion pour Walid Acherchour d'être une nouvelle fois conforté dans sa position au sujet du cas Illya Zabarnyi. Pendant la diffusion de l'After Foot sur la fréquence radio de RMC, le consultant de l'émission est allé droit au but. Le défenseur ukrainien de 23 ans n'est pas encore au niveau. « Sur la première demi-heure, j'ai encore trouvé Zabarnyi en difficulté. Soit il est d'une nonchalance folle, soit il n'est pas au niveau en fait (...) Globalement, je n'ai pas été rassuré ».