«Pas au niveau», RMC annonce un transfert raté au PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La section sportive du PSG est de plus en plus sélective dans ses choix en période de mercato afin d'offrir à Luis Enrique le joueur répondant à ses critères tant physiques que techniques. Néanmoins, et alors que le club restait sur plusieurs jolis coups réussis, il se pourrait qu'un raté soit déjà à signaler.

Il fut un temps où le PSG pouvait empiler les recrues à chaque mercato estival. Pour l'été 2023, date de la nomination de Luis Enrique au poste d'entraîneur, le Paris Saint-Germain a accueilli pas moins de onze recrues censées permettre au coach espagnol d'avoir un effectif capable d'être performant sous n'importe quelles circonstances. Alors forcément, à la suite de cette fenêtre des transferts, il y a eu beaucoup moins de mouvements sur le marché moment où seuls quelques ajustements d'effectif étaient effectués.

La naissance d'une étoile ? 🌟



𝑫𝒓𝒐 𝑭𝒆𝒓𝒏𝒂́𝒏𝒅𝒆𝒛 inscrit son premier but en @ligue1 à 18 ans 🇪🇸#OGCNPSG pic.twitter.com/Gx9xkz8xWF — L1+ (@ligue1plus) March 21, 2026

Un pari pas encore gagnant En 2024, le Paris Saint-Germain a su aller chercher des joueurs clés dans la quête des récents succès en les personnes de Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Khvicha Kvaratskhelia a débarqué quelques mois plus tard lors du mercato hivernal. Que des bonnes pioches signées Luis Campos, conseiller football du PSG. Néanmoins, pour ce qui est de la dernière intersaison, ce ne fut pas la même chanson. Que ce soit Lucas Chevalier qui a été dépassé par Matvey Safonov dans la hiérarchie des gardiens de but ou bien Illya Zabarnyi qui ne parvient pas à apporter satisfaction quand bien même il n'est pas sujet à une concurrence féroce à son poste au vu de l'utilisation de Marquinhos cette saison, leurs transferts ne sont pour le moment pas une franche réussite.