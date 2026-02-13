«On m'a poussé dehors» : Trahi par le PSG, il quitte la France !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lorsque le PSG a été racheté par QSI, peu de joueurs ont réussi à s'installer durablement et en faisant la transition entre l'avant et l'après Qatar. En effet, plusieurs joueurs avaient été poussés au départ, la nouvelle direction ne comptant pas sur eux. Et l'un d'entre eux a même fait le choix de quitter la France.

En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle ère après le rachat du club par QSI, le fonds d'investissement du Qatar. Mais alors que ce fut une grande nouvelle pour les supporters, cela l'était beaucoup moins pour les joueurs en place. Et pour cause, compte tenu des nouvelles ambitions du PSG, plusieurs membres de l'effectif parisien n'entraient plus dans les plans de Leonardo, le nouveau directeur sportif. Ce fut le cas de Marcos Ceara, qui ne digère pas la façon dont il a été amené à quitter le PSG. Au point d'avoir refusé l'ASSE et de rentrer au Brésil.

«Il me fait penser à Drogba» : Le PSG a choisi son nouveau phénomène à l’étranger ! https://t.co/04CQUioSTN — le10sport (@le10sport) February 11, 2026

Les regrets de Marcos Ceara « D'avoir été poussé dehors quand QSI est arrivé (en 2011). J'étais capitaine du PSG et Leonardo m'avait téléphoné pour me prévenir de l'arrivée d'Ancelotti et me dire qu'il comptait sur moi pour ce projet. Mais il n'a pas été honnête car il cherchait à recruter Daniel Alves ou Maicon. Je le regrette car j'aurais pu contribuer à ce changement de mentalité. J'étais prêt, j'avais envie. J'aurais progressé en jouant avec des joueurs plus professionnels, plus performants... J'ai refusé une proposition de Saint-Étienne et je suis rentré au Brésil (à Cruzeiro, en 2012) », confiait-il auprès de L'EQUIPE en 2022.