«On m'a poussé dehors» : Trahi par le PSG, il quitte la France !

Lorsque le PSG a été racheté par QSI, peu de joueurs ont réussi à s'installer durablement et en faisant la transition entre l'avant et l'après Qatar. En effet, plusieurs joueurs avaient été poussés au départ, la nouvelle direction ne comptant pas sur eux. Et l'un d'entre eux a même fait le choix de quitter la France.
En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle ère après le rachat du club par QSI, le fonds d'investissement du Qatar. Mais alors que ce fut une grande nouvelle pour les supporters, cela l'était beaucoup moins pour les joueurs en place. Et pour cause, compte tenu des nouvelles ambitions du PSG, plusieurs membres de l'effectif parisien n'entraient plus dans les plans de Leonardo, le nouveau directeur sportif. Ce fut le cas de Marcos Ceara, qui ne digère pas la façon dont il a été amené à quitter le PSG. Au point d'avoir refusé l'ASSE et de rentrer au Brésil.
Les regrets de Marcos Ceara
« D'avoir été poussé dehors quand QSI est arrivé (en 2011). J'étais capitaine du PSG et Leonardo m'avait téléphoné pour me prévenir de l'arrivée d'Ancelotti et me dire qu'il comptait sur moi pour ce projet. Mais il n'a pas été honnête car il cherchait à recruter Daniel Alves ou Maicon. Je le regrette car j'aurais pu contribuer à ce changement de mentalité. J'étais prêt, j'avais envie. J'aurais progressé en jouant avec des joueurs plus professionnels, plus performants... J'ai refusé une proposition de Saint-Étienne et je suis rentré au Brésil (à Cruzeiro, en 2012) », confiait-il auprès de L'EQUIPE en 2022.
«On m'a poussé dehors quand QSI est arrivé»
Malgré tout, Marcos Ceara garde un excellent souvenir de son passage au PSG et reconnaît notamment qu'il a « bien aimé jouer avec Ludovic Giuly même s'il était en fin de carrière. Avant un match à Nantes, je lui avais dit : "Tu vas voir, tu vas inscrire un doublé". Il a marqué deux buts et il a cru que j'avais des dons de voyance (rires). » A Paris, il a également inscrit le but le plus émouvant de sa carrière : « Contre Lyon(4-4), sur une passe en retrait de Hoarau. C'était le jour de l'anniversaire de ma fille, le 25 février 2012. C'était aussi mon dernier avec le PSG, je savais que j'allais devoir faire mes valises, donc c'était assez émouvant pour moi. »