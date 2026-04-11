OM : Un gros joueur en difficulté à Marseille, son départ se précise ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une année mitigée, l'OM sait que la fin de saison approche et qu'il va falloir se pencher sérieusement sur le mercato. Ces dernières années, le club s'est montré très actif lors des périodes de recrutement et l'effectif pourrait beaucoup changer. Dans le sens des départs, un joueur important pourrait faire ses valises alors qu'il est encore en difficulté...

Au début de la saison, l'OM nourrissait de grandes ambitions. Au fil des mois, les résultats ont été parfois décevants et le club doit maintenant se concentrer sur un seul objectif : le podium de Ligue 1. Le club doit encore se battre et tous les joueurs n'affichent pas une forme exceptionnelle. Beaucoup de joueurs pourraient être concernés par un départ cet été, à commencer par le gardien argentin Geronimo Rulli.

OM : McCourt s’est «fait enfumer» à Marseille, un ancien de la maison balance ! https://t.co/GoTR5Q1XBa — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

L'OM vainqueur face à Metz Opposé à la lanterne rouge Metz ce vendredi, l'OM n'a pas tremblé à domicile pour l'emporter 3-1 mais a encore concédé un nouveau but. Le gardien argentin n'enregistre donc pas un clean sheet, une mauvaise habitude qu'il semble conserver. En effet, d'après le compte X de Stats de foot, Geronimo Rulli n'a réalisé que 13 clean sheets en 69 matches officiels avec l'OM depuis son arrivée en 2024. De quoi sceller définitivement le sort du joueur de 33 ans ?