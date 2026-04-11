OM : Un gros joueur en difficulté à Marseille, son départ se précise ?

Auteur d'une année mitigée, l'OM sait que la fin de saison approche et qu'il va falloir se pencher sérieusement sur le mercato. Ces dernières années, le club s'est montré très actif lors des périodes de recrutement et l'effectif pourrait beaucoup changer. Dans le sens des départs, un joueur important pourrait faire ses valises alors qu'il est encore en difficulté...
Au début de la saison, l'OM nourrissait de grandes ambitions. Au fil des mois, les résultats ont été parfois décevants et le club doit maintenant se concentrer sur un seul objectif : le podium de Ligue 1. Le club doit encore se battre et tous les joueurs n'affichent pas une forme exceptionnelle. Beaucoup de joueurs pourraient être concernés par un départ cet été, à commencer par le gardien argentin Geronimo Rulli.
L'OM vainqueur face à Metz
Opposé à la lanterne rouge Metz ce vendredi, l'OM n'a pas tremblé à domicile pour l'emporter 3-1 mais a encore concédé un nouveau but. Le gardien argentin n'enregistre donc pas un clean sheet, une mauvaise habitude qu'il semble conserver. En effet, d'après le compte X de Stats de foot, Geronimo Rulli n'a réalisé que 13 clean sheets en 69 matches officiels avec l'OM depuis son arrivée en 2024. De quoi sceller définitivement le sort du joueur de 33 ans ?
Geronimo Rulli déjà dans le viseur d'un autre club
Sous contrat jusqu'en 2027 avec l'OM, Geronimo Rulli pourrait faire ses valises cet été. Le gardien argentin, qui s'était imposé comme l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 à son arrivée en 2024, a plus de mal en ce moment et il figure dans les petits papiers de Boca Juniors, le club argentin. En effet, selon Boca Noticias, Juan Roman Riquelme, président de Boca Juniors, voudrait absolument recruter Geronimo Rulli. Le mois dernier, le portier argentin était resté assez évasif sur son avenir : « Je ne sais pas. Pour le moment non. Mais on doit être concentré sur les 9 derniers matches. La qualification pour la Ligue des champions sera importante pour ce type de choses. Moi personnellement en ce moment je suis 100% focus sur le foot. J’ai un contrat jusqu’en 2027 encore. Tant que j’ai un contrat ici je suis prêt pour jouer ici. »