OM - Transfert à 50M€ : Voilà les deux destinations possibles pour Mason Greenwood !

Annoncé dans le viseur de l’AS Rome, avec laquelle il aurait déjà un accord contractuel, depuis plusieurs semaines, Mason Greenwood aurait été contacté par un autre prétendant : l’Atlético Madrid. Ces deux clubs seraient actuellement en concurrence afin de recruter l’ailier de 24 ans, pour qui l’OM attendrait au moins 50M€.
Aucun jour ne passe sans que la presse italienne n’en remette une couche sur l’intérêt de l’AS Rome pour Mason Greenwood. Cela fait plusieurs semaines que des discussions auraient été entamées entre les deux parties, sans que ce dossier avance concrètement. L'Anglais et le club italien se seraient pourtant déjà mis d’accord, mais c’est surtout avec l’OM, où le joueur est sous contrat jusqu’en juin 2029, que la Louve doit trouver un terrain d’entente.
L’OM attend au moins 50M€ pour Greenwood
Lundi, le Corriere dello Sport évoquait un prêt payant de 5M€, assorti d’une obligation d’achat de 25M€, auxquels s’ajouteraient 10M€ de bonus. Un total de 40M€ donc, loin des 50M€ minimum espérés par l’OM, d’autant plus que cette formule risque de ne pas lui convenir. Le club marseillais a un besoin urgent de vendre afin de récupérer des liquidités dès maintenant et non l’année prochaine afin de valider son passage devant la DNCG. Selon Il Tempo, l’AS Rome serait confiante dans ce dossier et espérerait boucler le transfert de Mason Greenwood contre 45M€.
Un duel entre l’AS Rome et l’Atletico Madrid ?
En Italie, la Juventus et l’Inter Milan auraient également pris des renseignements concernant l’ailier âgé de 24 ans, sans creuser cette piste plus en profondeur. D’après Il Tempo, le principal concurrent de l’AS Rome serait l’Atlético Madrid. Les Colchoneros auraient pris contact avec Mason Greenwood, ainsi qu’avec l’OM. Le quotidien italien précise que le pourcentage qui reviendra à Manchester United serait désormais plus proche des 30 que des 40%, mais encore faut-il que l’offre adéquat soit formulée auprès de l’Olympique de Marseille.