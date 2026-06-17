OM - Transfert à 50M€ : Voilà les deux destinations possibles pour Mason Greenwood !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé dans le viseur de l’AS Rome, avec laquelle il aurait déjà un accord contractuel, depuis plusieurs semaines, Mason Greenwood aurait été contacté par un autre prétendant : l’Atlético Madrid. Ces deux clubs seraient actuellement en concurrence afin de recruter l’ailier de 24 ans, pour qui l’OM attendrait au moins 50M€.

Aucun jour ne passe sans que la presse italienne n’en remette une couche sur l’intérêt de l’AS Rome pour Mason Greenwood. Cela fait plusieurs semaines que des discussions auraient été entamées entre les deux parties, sans que ce dossier avance concrètement. L'Anglais et le club italien se seraient pourtant déjà mis d’accord, mais c’est surtout avec l’OM, où le joueur est sous contrat jusqu’en juin 2029, que la Louve doit trouver un terrain d’entente.

L’OM attend au moins 50M€ pour Greenwood Lundi, le Corriere dello Sport évoquait un prêt payant de 5M€, assorti d’une obligation d’achat de 25M€, auxquels s’ajouteraient 10M€ de bonus. Un total de 40M€ donc, loin des 50M€ minimum espérés par l’OM, d’autant plus que cette formule risque de ne pas lui convenir. Le club marseillais a un besoin urgent de vendre afin de récupérer des liquidités dès maintenant et non l’année prochaine afin de valider son passage devant la DNCG. Selon Il Tempo, l’AS Rome serait confiante dans ce dossier et espérerait boucler le transfert de Mason Greenwood contre 45M€.