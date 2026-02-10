OM : Mason Greenwood réclame son transfert, voilà la destination dont il rêve !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’été 2024 en provenance de Manchester United, Mason Greenwood s’est imposé comme le meilleur joueur de l’OM, même si ses performances dans les grands rendez-vous sont jugées insuffisantes par beaucoup d’observateurs. L’attaquant âgé de 24 ans aurait demandé à quitter Marseille ces derniers mois, avec une destination en tête.

À l’été 2024, malgré les accusations de tentative de viol et d’agression, finalement abandonnées, dont il a fait l’objet, l’OM décidait de s’attacher les services de Mason Greenwood, recruté contre un montant estimé à un peu moins de 30M€ en provenance de Manchester United. Co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Ousmane Dembélé lors de l’exercice 2024-2025, l’Anglais, auteur de 13 réalisations en championnat, est actuellement seul en tête du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1.

Greenwood a demandé à partir en Arabie Saoudite l’été dernier Des performances, bien que critiquées dans les grands rendez-vous, qui attisent logiquement les convoitises. Si, en raison de ses antécédents extra-sportifs, un retour en Angleterre semble peu probable, une autre destination est souvent revenue : l’Arabie Saoudite. Et d’après les informations du journaliste Romain Molina divulguées dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, Mason Greenwood aurait justement demandé à l’OM de pouvoir rejoindre le pays du Golfe à la fin du mercato estival 2025.