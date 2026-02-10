Un joueur du PSG boucle son transfert… sur les conseils de Bradley Barcola !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si Dro Fernandez a été la seule recrue du mercato hivernal, le PSG a profité de cette période pour se séparer de certains joueurs en manque de temps de jeu. Au moment de revenir sur son départ, l’un d’eux a expliqué qu’il avait pu compter sur les conseils d’un ses coéquipiers à Paris pour faire son choix : Bradley Barcola.

Le mercato hivernal aura été assez calme au PSG. Dro Fernandez est arrivé en provenance du FC Barcelone et Yoram Zague est revenu de son prêt au FC Copenhague pour cette fois-ci prendre la direction d’Eupen, nouveau club satellite de QSI. Eddy Doué est parti à l’Estrela Amadora, au Portugal, tandis que Noham Kamara est resté en Ligue 1 et a été prêté avec option d’achat à l’OL.

« Barcola m'a dit que l'OL allait vraiment me faire évoluer » Auprès de Radio Scoop, le défenseur âgé de 19 ans, passé professionnel avec le PSG l’été dernier, est revenu sur son arrivée à Lyon et a révélé que Bradley Barcola l’avait conseillé sur son choix : « C'est vrai que ça s'est fait à la dernière minute. Pour moi, c'était un peu stressant puisque je ne savais pas trop où j'allais aller. Ce projet avec Lyon m'a tout de suite plu. Il avait l'air très intéressant. L'accompagnement des dirigeants m'a tout de suite fait accrocher, donc je suis très content d'être ici et maintenant je suis très pressé de commencer. Je n'ai pas hésité une seule seconde. J'en ai même parlé au PSG avec un certain joueur formé à Lyon : Bradley Barcola. On a eu beaucoup de discussions. Il m'a dit que l'OL allait vraiment me faire évoluer. Bradley m'a parlé de la ville mais surtout du cadre sportif à l'intérieur du club. »