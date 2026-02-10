Un joueur du PSG boucle son transfert… sur les conseils de Bradley Barcola !

Si Dro Fernandez a été la seule recrue du mercato hivernal, le PSG a profité de cette période pour se séparer de certains joueurs en manque de temps de jeu. Au moment de revenir sur son départ, l’un d’eux a expliqué qu’il avait pu compter sur les conseils d’un ses coéquipiers à Paris pour faire son choix : Bradley Barcola.
Le mercato hivernal aura été assez calme au PSG. Dro Fernandez est arrivé en provenance du FC Barcelone et Yoram Zague est revenu de son prêt au FC Copenhague pour cette fois-ci prendre la direction d’Eupen, nouveau club satellite de QSI. Eddy Doué est parti à l’Estrela Amadora, au Portugal, tandis que Noham Kamara est resté en Ligue 1 et a été prêté avec option d’achat à l’OL.
« Barcola m'a dit que l'OL allait vraiment me faire évoluer »
Auprès de Radio Scoop, le défenseur âgé de 19 ans, passé professionnel avec le PSG l’été dernier, est revenu sur son arrivée à Lyon et a révélé que Bradley Barcola l’avait conseillé sur son choix : « C'est vrai que ça s'est fait à la dernière minute. Pour moi, c'était un peu stressant puisque je ne savais pas trop où j'allais aller. Ce projet avec Lyon m'a tout de suite plu. Il avait l'air très intéressant. L'accompagnement des dirigeants m'a tout de suite fait accrocher, donc je suis très content d'être ici et maintenant je suis très pressé de commencer. Je n'ai pas hésité une seule seconde. J'en ai même parlé au PSG avec un certain joueur formé à Lyon : Bradley Barcola. On a eu beaucoup de discussions. Il m'a dit que l'OL allait vraiment me faire évoluer. Bradley m'a parlé de la ville mais surtout du cadre sportif à l'intérieur du club. »
« Il y a une unité dans le vestiaire, c'est une famille, on le ressent »
En ce qui concerne son intégration au sein de vestiaire de l’OL, Noham Kamara a ajouté : « Quand je suis arrivé dans le vestiaire, on m'a bien accueilli. Surtout Moussa (Niakhaté) et Khalis (Merah). Avec Khalis, on est de la même génération. C'est un jeune effectif avec qui je m'entends très bien depuis que je suis arrivé. J'espère que ça va continuer comme ça. Moussa a commencé à me travailler un peu, tout en rigolant, donc ça va (les deux ont des origines du Sénégal). On a eu des bonnes discussions avec le coach aussi (Paulo Fonseca). Dès mon arrivée, ça s'est très bien passé. Ça fait une semaine que je suis là donc c'est un peu compliqué de dire avec qui je suis proche, mais je m'entends vraiment bien avec tout le monde. Il y a une bonne cohésion, tu sens que le groupe vit bien. Il y a une unité dans le vestiaire, c'est une famille, on le ressent. Si on peut continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison, franchement, ça serait parfait. »