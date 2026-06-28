OM - Mason Greenwood : Le transfert historique tombe à l’eau ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM vit une période très compliquée sur le plan financier et se retrouve donc dans l'obligation de vendre au plus vite plusieurs joueurs afin de renflouer les caisses. Le club phocéen réclamerait au minimum 50M€ pour Mason Greenwood, qui deviendrait alors la plus grosse vente de toute l'histoire de l'OM. Mais Jérôme Rothen affirme qu'on aura du mal à atteindre un tel montant pour Greenwood...

Mason Greenwood (24 ans) et l'OM, c'est bientôt la fin ? En proie à de sérieuses difficultés financières et récemment sanctionné par l'UEFA avec un sursis d'interdiction de disputer la Coupe d'Europe, le club marseillais doit donc vendre. Très rapidement, et des éléments disposant d'une forte valeur marchande. C'est donc fort logiquement que le nom de Greenwood apparait en tête de liste, l'attaquant anglais étant le meilleur joueur de l'OM depuis deux ans. Son prix de départ a d'ailleurs été fixé à 50M€, ce qui ferait de lui la plus grosse vente de toute l'histoire du club.

« Obligé de brader des joueurs » Au micro de son émission Rothen s'enflamme sur RMC, Jérôme Rothen a décrypté cette situation financière délicate pour l'OM : « Il y a des mecs qui émergent à 400-500 000€ par mois, même plus, donc forcément, quand tu réduis aussi drastiquement la masse salariale sur l'année d'après, tu es obligé de te séparer de ces joueurs-là. Du moins, tu vas mettre en péril tout le club si tu en gardes un ou deux. T'imagines après la différence avec les autres, donc non, tu seras obligé de les brader », assure l'ancien ailier gauche du PSG, qui poursuit en évoquant le cas Mason Greenwood. Selon lui, la vente de l'attaquant anglais n'atteindra jamais ce cap historique pour l'OM des 50M€.