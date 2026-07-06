OM - Le transfert impossible qui régalerait Samir Nasri : «Ils ne vont pas le payer...»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Spectateur de tous les matchs depuis le début de la Coupe du monde 2026, Samir Nasri a été marqué par certains joueurs dans cette compétition. Du côté de l'Algérie, c'est un certain Ibrahim Maza qui a tapé dans l'oeil de l'ancien de l'OM. Au point de vouloir désormais le voir avec le club phocéen ? Nasri est plutôt lucide concernant une arrivée du milieu offensif du Bayer Leverkusen à Marseille.

Outre l'équipe de France, Samir Nasri avait un oeil attentif sur l'Algérie pendant cette Coupe du monde 2026. Si les Fennecs n'ont pas montré le meilleur des visages dans la compétition, certains joueurs de Vladimir Petkovic ont tout de même réussi à sortir un peu leur épingle du jeu. C'est le cas notamment d'Ibrahim Maza. A 20 ans, le milieu offensif du Bayer Leverkusen a fait bonne impression aux Etats-Unis tapant ainsi dans l'oeil de Nasri.

« J’aimerais le voir dans un plus grand club » Sur le plateau de Canal+, l'ancien joueur de l'OM a alors dit tout le bien qu'il pensait d'Ibrahim Maza. « Ce que je pense de Maza ? Très bon joueur. Pour moi, c’est le meilleur joueur algérien sur le début de la Coupe du monde. C’est le joueur qui lorsqu’il touche le ballon, déjà il ne le perd pas, il crée toujours quelque chose », a d'abord dit Samir Nasri, avant d'évoquer sa volonté de le voir dans un autre club... tout en sachant que c'est impossible que Maza vienne à l'OM. « J’aimerais le voir dans un plus grand club. L’OM ? Marseille, ils ne vont pas le payer, c’est ça le problème ».