Mercato - PSG : Ce moment où tout va s'accélérer pour le transfert de Bradley Barcola

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Faisant actuellement parler la poudre avec l'équipe de France à la Coupe du monde, Bradley Barcola voit également son nom animer la rubrique mercato. Joueur du PSG, l'ailier de 23 ans pourrait possiblement faire ses valises à l'occasion de ce marché des transferts. Liverpool penserait notamment fort à Barcola et voilà que ce dossier pourrait prendre une autre tournure d'ici peu.

En pleine Coupe du monde, l'avenir de Bradley Barcola est au coeur des discussions. Ce jeudi, en conférence de presse, le joueur de l'équipe de France a été interrogé concernant la suite de son aventure au PSG ou bien ailleurs. Alors que ce feuilleton fait parler en ce moment, Barcola a répondu face aux journalistes : « Pour l'instant, je suis vraiment concentré sur la Coupe du monde. Pour ce qu'il va se passer après, pour l'instant, honnêtement, je ne sais pas ».

« Liverpool a l'intention de tout miser sur Barcola » Si Bradley Barcola reste pour le moment un joueur du PSG, cela pourrait bien ne plus être le cas d'ici quelques semaines. Alors que l'international français ne trouve pas d'accord pour prolonger, il pourrait aller voir ailleurs où une meilleure situation pourrait l'attendre. Liverpool serait en tout cas prêt à lui ouvrir ses portes. En effet, les Reds feraient désormais de Barcola leur priorité. Pour CaughtOffside, une source proche du dossier a assuré : « Liverpool a l'intention de tout miser sur Barcola. Il y a d'autres cibles également, car il ne sera pas facile de convaincre le PSG, mais c'est Barcola qu'ils veulent. Leur cellule de recrutement a bien étudié son profil et le dossier devrait s'accélérer après la Coupe du monde ».