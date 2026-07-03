Mercato - PSG : Ce moment où tout va s'accélérer pour le transfert de Bradley Barcola

Faisant actuellement parler la poudre avec l'équipe de France à la Coupe du monde, Bradley Barcola voit également son nom animer la rubrique mercato. Joueur du PSG, l'ailier de 23 ans pourrait possiblement faire ses valises à l'occasion de ce marché des transferts. Liverpool penserait notamment fort à Barcola et voilà que ce dossier pourrait prendre une autre tournure d'ici peu.
En pleine Coupe du monde, l'avenir de Bradley Barcola est au coeur des discussions. Ce jeudi, en conférence de presse, le joueur de l'équipe de France a été interrogé concernant la suite de son aventure au PSG ou bien ailleurs. Alors que ce feuilleton fait parler en ce moment, Barcola a répondu face aux journalistes : « Pour l'instant, je suis vraiment concentré sur la Coupe du monde. Pour ce qu'il va se passer après, pour l'instant, honnêtement, je ne sais pas ».
« Liverpool a l'intention de tout miser sur Barcola »
Si Bradley Barcola reste pour le moment un joueur du PSG, cela pourrait bien ne plus être le cas d'ici quelques semaines. Alors que l'international français ne trouve pas d'accord pour prolonger, il pourrait aller voir ailleurs où une meilleure situation pourrait l'attendre. Liverpool serait en tout cas prêt à lui ouvrir ses portes. En effet, les Reds feraient désormais de Barcola leur priorité. Pour CaughtOffside, une source proche du dossier a assuré : « Liverpool a l'intention de tout miser sur Barcola. Il y a d'autres cibles également, car il ne sera pas facile de convaincre le PSG, mais c'est Barcola qu'ils veulent. Leur cellule de recrutement a bien étudié son profil et le dossier devrait s'accélérer après la Coupe du monde ».
« Il est vrai que le PSG préférerait le conserver »
Liverpool et le PSG devront toutefois se mettre d'accord pour boucler le transfert de Bradley Barcola. Et voilà que du côté du club de la capitale, la porte ne semble pas forcément ouvert pour se séparer du Français, dont le prix pourrait être exorbitant. « Liverpool apprécie beaucoup Barcola et est prêt à investir dans un ailier de haut niveau. Cela dit, il est vrai que le PSG préférerait le conserver. Je ne peux pas dire avec certitude pour l'instant s'ils le laisseront partir à un prix que Liverpool — ou n'importe quel autre club — jugerait raisonnable », a fait savoir une autre source.