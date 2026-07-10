OM - Greenwood successeur d’Antoine Griezmann : L’information qui fait vivement réagir sur La Chaine L’Equipe

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu’on pensait que Mason Greenwood était en partance pour Fenerbahce, voilà que l’Atlético de Madrid n’aurait finalement pas dit son dernier mot. En effet, les Colchoneros voudraient contre-attaquer afin d’obtenir la signature du numéro 10 de l’OM, lui disant qu’il pourrait être le successeur d’Antoine Griezmann. De quoi en faire tiquer plus d’un…

Si Mason Greenwood est aujourd’hui un joueur de l’OM, il ne sera plus d’ici peu. Mais reste encore à identifier son prochain club. Aux dernières nouvelles, cela semblait bien engagé avec Fenerbahce pour un transfert aux alentours des 40M€ + 2M€ de bonus. Rien n’est toutefois encore signé et l’Atlético de Madrid voudrait ainsi en profiter pour tenter d’inverser la tendance. En effet, selon les informations de L’Equipe, les Colchoneros ne lâcheraient pas l’affaire pour Greenwood.

Greenwood après Griezmann à l’Atlético de Madrid ? Et si Mason Greenwood rejoignait finalement l’Atlético de Madrid ? Comme expliqué par le quotidien sportif, les Colchoneros offriraient plus que Fenerbahce, proposant à l’OM 45M€ + 5M€ de bonus. Et voilà que pour convaincre l’Anglais, le club madrilène lui dirait qu’il pourrait être à terme le successeur d’Antoine Griezmann, parti jouer aux Etats-Unis, à Orlando.