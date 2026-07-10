OM - Greenwood successeur d’Antoine Griezmann : L’information qui fait vivement réagir sur La Chaine L’Equipe

Alors qu’on pensait que Mason Greenwood était en partance pour Fenerbahce, voilà que l’Atlético de Madrid n’aurait finalement pas dit son dernier mot. En effet, les Colchoneros voudraient contre-attaquer afin d’obtenir la signature du numéro 10 de l’OM, lui disant qu’il pourrait être le successeur d’Antoine Griezmann. De quoi en faire tiquer plus d’un…
Si Mason Greenwood est aujourd’hui un joueur de l’OM, il ne sera plus d’ici peu. Mais reste encore à identifier son prochain club. Aux dernières nouvelles, cela semblait bien engagé avec Fenerbahce pour un transfert aux alentours des 40M€ + 2M€ de bonus. Rien n’est toutefois encore signé et l’Atlético de Madrid voudrait ainsi en profiter pour tenter d’inverser la tendance. En effet, selon les informations de L’Equipe, les Colchoneros ne lâcheraient pas l’affaire pour Greenwood.
Greenwood après Griezmann à l’Atlético de Madrid ?
Et si Mason Greenwood rejoignait finalement l’Atlético de Madrid ? Comme expliqué par le quotidien sportif, les Colchoneros offriraient plus que Fenerbahce, proposant à l’OM 45M€ + 5M€ de bonus. Et voilà que pour convaincre l’Anglais, le club madrilène lui dirait qu’il pourrait être à terme le successeur d’Antoine Griezmann, parti jouer aux Etats-Unis, à Orlando.
« Tout le monde sait qu’il y a un monde d’écart entre les deux »
Ce discours de l’Atlético de Madrid qui verrait en Mason Greenwood le successeur d’Antoine Griezmann n’a pas manqué de faire halluciner Grégory Ascher. Sur le plateau de L’Equipe de Greg, il a lâché à ce propos : « L’Atlético qui je cite va essayer d’en faire le successeur d’Antoine Griezmann, Greenwood est un joueur mais Griezmann, c’était très au-dessus. Mais c’est très au-dessus. Greenwood est un très bon joueur, mais Griezmann… (…) Tu lui mets la pression à comparer les deux ». Yoann Riou refuse lui aussi le parallèle entre l’Anglais et le Français : « Greenwood, immense talent, mais autant avec Griezmann, pendant 20 ans, tu étais sûr, autant avec Greenwood, on a quand même vu des comportements ératiques sur le terrain. Il était paresseux ». « On ne va pas faire l’injure à Griezmann de comparer les deux. Tout le monde sait qu’il y a un monde d’écart entre les deux. Et puis ce n’est pas la même manière de jouer », a ensuite dit Jérôme Alonzo de Greenwood et Griezmann.