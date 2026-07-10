OM - «C'est un phénomène» : Un journaliste italien ne digère pas l'échec du transfert de Mason Greenwood !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contre toute attente, Mason Greenwood va finalement rejoindre Fenerbahçe. Et pourtant, le numéro 10 de l'OM était annoncé avec insistance du côté de l'AS Roma. D'ailleurs, en Italie on semble avoir du mal à digérer la volte-face de l'ailier anglais.

Le feuilleton Mason Greenwood touche à sa fin. Et l'issue est inattendue. En effet, depuis l'ouverture du mercato, le numéro 10 de l'OM semble proche de l'AS Roma. L'ailier anglais avait même un accord avec le club de la capitale italienne autour d'un contrat de 5 ans, mais les Marseillais ont attendu depuis très longtemps une offre ferme. Mais elle est finalement venue de Fenerbahçe qui devrait rafler la mise dans ce dossier. En lâchant 40M€, hors bonus, le club turc aurait finalement convaincu l'OM de lâcher son numéro 10 qui touchera le jackpot à Istanbul puisque son futur salaire est estimé à 10M€ nets par an.

Un journaliste italien regrette l'échec de la Roma avec Greenwood Et bien évidemment, cet échec de l'AS Roma fait grandement parler en Italie. Le journaliste Ilario Di Giovambattista se demande même comment va réagir Gian Piero Gasperini compte tenu du fait que le coach de l'AS Roma en a fait sa priorité. « Je ne suis pas convaincu que cette histoire avec Greenwood va permettre à Gasperini de s’en tirer à bon compte. Il veut Greenwood, il s’est investi auprès du joueur et de son père. Ça pourrait avoir des répercussions sur ses relations avec Friedkin », lance-t-il au micro de Radio Radio avant de poursuivre.