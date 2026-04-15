Nouveau président à l’OM : Sa première annonce piquante sur le mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM a récemment officialisé la nomination de son nouveau président, Stéphane Richard, qui aura donc pour mission de mener à bien la suite du projet marseillais. Et il n'a pas manqué d'envoyer une remarque piquante au sujet de la politique menée par son prédécesseur, Pablo Longoria, au sujet du mercato...

Après cinq ans de présidence à la tête de l'OM, Pablo Longoria a donc récemment quitté ses fonctions, et c'est donc Stéphane Richard qui a été nommé pour reprendre le flambeau. Le nouveau patron du club phocéen a accordé une longue interview à RTL mardi matin, dans laquelle il a évoqué ses différents objectifs à moyen terme pour l'OM. Et Richard n'a pas manqué d'envoyer un tacle à peine masqué envers Longoria au moment d'évoquer les périodes de mercato très agitées au club ces dernières années...

Leonardo directeur sportif de l’OM ? Un journaliste en a parlé avec lui et donne sa réponse ! https://t.co/Zrd3q6cD4I — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« Il y a eu trop d’instabilité » « Il n’y a pas de serrage de vis. Il y a eu trop d’instabilité dans ce club. Le foot est un jeu collectif et il est compliqué de performer en faisant tourner l’effectif à un tiers chaque année. Ce club a besoin d’une stabilité. Ca ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de changements. Je suis là sur le long terme. Il faut réviser la question financière. Quand on regarde les comptes de la DNCG, il n’y a qu’un club qui est dans le positif, c’est inquiétant. On a un problème des droits TV en France, qui sont à un niveau historique bas. C’est un problème. Il faut faire avec ou sans », a expliqué le nouveau président de l'OM, qui devrait donc changer de politique et apporter davantage de stabilité en période de mercato.