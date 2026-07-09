«Mon rêve est de jouer au PSG» : Luis Campos reçoit un message très clair sur le mercato !

Pour la deuxième saison de suite, Gabriel Moscardo va tenter de montrer ce dont il est capable par le biais d'un prêt à l'étranger. Après Braga, c'est à l'Espanyol Barcelone que le milieu de terrain brésilien va essayer de se relancer. Avec toujours la volonté de revenir au PSG pour s'y imposer.
C'est désormais officiel, Gabriel Moscardo est prêté une nouvelle fois. Après une saison à Braga, l'ancien milieu de terrain des Corinthians s'est engagé avec l'Espanyol Barcelone où il est prêté une saison sans option d'achat. Cela démontre que le PSG continue de croire en lui. Et cela tombe bien puisque Gabriel Moscardo espère bien réussir à s'imposer à Paris.
Moscardo rêve de revenir au PSG
« Mon rêve est de jouer au PSG, mais pour l’instant, je me consacre à 100 % à l’Espanyol. Je suis convaincu que je sais jouer comme je le faisais à Corinthians, avec joie et personnalité. J’aurai l’occasion de le prouver chaque semaine. Je pense que c’est ainsi que je pourrai revenir au PSG, même si pour l’instant je n’y pense pas beaucoup ; je pense seulement à apporter de la joie à l’Espanyol et à ses supporters », confie-t-il a l'occasion de sa présentation officielle.
«Mon rêve est de jouer au PSG»
Egalement interrogé sur la possibilité de rester à l'Espanyol à l'issue de son prêt, Gabriel Moscardo a refusé de se montrer catégorique : « J’espère être heureux ici. Je suis arrivé il y a trois jours et ma première impression est très bonne. Au Brésil, on dit toujours “ne dis jamais jamais”. On ne connaît pas l’avenir, j’espère faire une excellente saison. À la fin de la saison, on verra, tout sera envisagé. J’aimerais bien, car j’adorerais vivre en Espagne et l’Espanyol semble vouloir tout mettre en œuvre pour que je sois heureux. On verra s’il y a une possibilité de rester, mais c’est encore trop tôt. J’espère faire une bonne saison et si l’occasion se présente, on pourra en discuter ; c’est trop tôt, mais ce serait bien. » Mais le Brésilien a conscience qu'il devra se montrer afin de pouvoir revenir au PSG.