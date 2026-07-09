«Mon rêve est de jouer au PSG» : Luis Campos reçoit un message très clair sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour la deuxième saison de suite, Gabriel Moscardo va tenter de montrer ce dont il est capable par le biais d'un prêt à l'étranger. Après Braga, c'est à l'Espanyol Barcelone que le milieu de terrain brésilien va essayer de se relancer. Avec toujours la volonté de revenir au PSG pour s'y imposer.

C'est désormais officiel, Gabriel Moscardo est prêté une nouvelle fois. Après une saison à Braga, l'ancien milieu de terrain des Corinthians s'est engagé avec l'Espanyol Barcelone où il est prêté une saison sans option d'achat. Cela démontre que le PSG continue de croire en lui. Et cela tombe bien puisque Gabriel Moscardo espère bien réussir à s'imposer à Paris.

Moscardo rêve de revenir au PSG « Mon rêve est de jouer au PSG, mais pour l’instant, je me consacre à 100 % à l’Espanyol. Je suis convaincu que je sais jouer comme je le faisais à Corinthians, avec joie et personnalité. J’aurai l’occasion de le prouver chaque semaine. Je pense que c’est ainsi que je pourrai revenir au PSG, même si pour l’instant je n’y pense pas beaucoup ; je pense seulement à apporter de la joie à l’Espanyol et à ses supporters », confie-t-il a l'occasion de sa présentation officielle.