Moins de 40M€ : Le FC Barcelone a identité son prochain attaquant pour la saison prochaine ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, mais cet été, le FC Barcelone va chercher à recruter un nouvel attaquant central. Et pour cause, Robert Lewandowski devrait sauf surprise, quitter le club catalan. Les dirigeants blaugrana ont identifié une piste assez surprenante, et pourrait faire une très belle affaire en recrutant cette dernière. Explications.

Le prochain mercato estival risque d’être chargé pour le FC Barcelone. Éliminé en Ligue des Champions, le club catalan semble tout de même bien parti pour remporter à nouveau la Liga, et va chercher à renouveler quelque peu son effectif cet été. Un poste qui s’annonce notamment central pour ce marché des transferts, celui d’attaquant central. En effet, avec le départ très probable de Robert Lewandowski, le Barça s’est rapidement mis en quête d’une nouvelle pointe.

🚨𝗩𝗘𝗗𝗔𝗧 𝗠𝗨𝗥𝗜𝗤𝗜 🇽🇰 𝗘𝗦𝗧 𝗨𝗡𝗘 𝗢𝗣𝗧𝗜𝗢𝗡 « 𝗟𝗢𝗪-𝗖𝗢𝗦𝗧 » 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 ! 💙❤️



L’attaquant de Majorque a une clause libératoire de 40 M€ mais pourrait partir pour un montant bien plus inférieur. 💰



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Le Barça pense à Muriqi pour remplacer Lewandowski Et si le nom de Julian Alvarez revient avec insistance du côté de l’Atlético de Madrid, le Barça pourrait finalement se diriger vers un autre attaquant du championnat espagnol. D’après les dernières révélations de SPORT, le club blaugrana s’intéresse de très près à Vedat Muriqi. Âgé de 31 ans, l’attaquant kosovar réalise assurément la saison de sa vie. Auteur de 21 buts en championnat avec Majorque, ce dernier concurrence notamment un certain Kylian Mbappé pour le titre de « Pichichi » (meilleur buteur du championnat d’Espagne) en fin de saison.