Moins de 40M€ : Le FC Barcelone a identité son prochain attaquant pour la saison prochaine ?

Ce n’est pas un secret, mais cet été, le FC Barcelone va chercher à recruter un nouvel attaquant central. Et pour cause, Robert Lewandowski devrait sauf surprise, quitter le club catalan. Les dirigeants blaugrana ont identifié une piste assez surprenante, et pourrait faire une très belle affaire en recrutant cette dernière. Explications.
Le prochain mercato estival risque d’être chargé pour le FC Barcelone. Éliminé en Ligue des Champions, le club catalan semble tout de même bien parti pour remporter à nouveau la Liga, et va chercher à renouveler quelque peu son effectif cet été. Un poste qui s’annonce notamment central pour ce marché des transferts, celui d’attaquant central. En effet, avec le départ très probable de Robert Lewandowski, le Barça s’est rapidement mis en quête d’une nouvelle pointe.
Le Barça pense à Muriqi pour remplacer Lewandowski
Et si le nom de Julian Alvarez revient avec insistance du côté de l’Atlético de Madrid, le Barça pourrait finalement se diriger vers un autre attaquant du championnat espagnol. D’après les dernières révélations de SPORT, le club blaugrana s’intéresse de très près à Vedat Muriqi. Âgé de 31 ans, l’attaquant kosovar réalise assurément la saison de sa vie. Auteur de 21 buts en championnat avec Majorque, ce dernier concurrence notamment un certain Kylian Mbappé pour le titre de « Pichichi » (meilleur buteur du championnat d’Espagne) en fin de saison.
Une opération bouclée pour moins de 40M€ ?
Surtout, l’opération pourrait être facilitée pour le FC Barcelone. En effet, comme le rapporte SPORT, Vedat Muriqi dispose actuellement d’une clause libératoire de 40M€ au sein de son contrat. Une somme certes assez importante, mais le média catalan assure que les dirigeants du Barça pourraient conclure l’opération en échange d’un montant moins important que celui indiqué sur la clause libératoire. Affaire à suivre de près pour Barcelone, qui va chercher à asseoir sa domination en Espagne sur les prochaines années…