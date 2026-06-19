Michael Olise : Le jackpot à plusieurs millions d'euros qui l'attend après la Coupe du monde avec la France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Homme du match lors de la rencontre entre la France et le Sénégal, Michael Olise a prouvé tout son talent aux yeux du monde entier. Auteur d'une performance remarquable, l'ailier du Bayern Munich enchaine donc après une saison XXL en Bavière. De quoi le faire passer sur une autre planète ? Outre l'aspect sportif, cela pourrait également se traduire d'un point de vue financier pour Olise dans les semaines à venir.

Et si c'était la Coupe du monde de Michael Olise ? Impressionnant tout au long de la saison avec le Bayern Munich, il faut désormais confirmer avec l'équipe de France. Et voilà que le joueur de Didier Deschamps a démarré très fort face au Sénégal. Elu homme du match, Olise a crevé l'écran. Un talent que le club bavarois ne compte d'ailleurs pas laisser partir malgré les intérêts du Real Madrid et du PSG annoncés au cours des derniers jours.

Olise bientôt le joueur le mieux payé au Bayern Munich Et voilà que pour retenir Michael Olise, le Bayern Munich serait en train de lui préparer un juteux contrat. S'imposant plus que jamais comme l'un des meilleurs joueurs du monde, le Français pourrait prochainement être rémunéré à la hauteur de son statut. En effet, comme l'a révélé Bild, le club bavarois voudrait prolonger Olise au cours des prochains mois et faire de lui le joueur le mieux payé de l'effectif avec Harry Kane et Jamal Musiala. C'est ainsi qu'il serait question d'un nouveau contrat jusqu'en 2031 avec à la clé un salaire annuel de 25M€. Et comme si ça ne suffisait pas, l'international français pourrait également percevoir un bonus à la signature de 22M€.