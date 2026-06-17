Mercato - Ça bouge à l’OM : Un transfert surprise se prépare en Italie ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2027 avec l'OM de Frank McCourt, Emerson Palmieri pourrait faire ses valises lors de ce mercato estival. En effet, l'international italien serait dans le collimateur de la Juventus. Plus précisément, les Bianconeri aimeraient remplacer Andrea Cambiaso - qui a la cote sur le marché - par le latéral gauche marseillais.

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Frank McCourt a finalisé la signature d'Emerson Palmieri. En effet, le club marseillais a arraché le latéral gauche de 31 ans à West Ham grâce à une offre à hauteur de 700 000€. A son arrivée à Marseille, Emerson Palmieri a paraphé un bail de deux saisons, plus une en option.

Palmieri, l'héritier de Cambiaso à la Juventus ? Interrogé en zone mixte il y a près d'un mois, Emerson Palmieri s'était prononcé sur son avenir à l'OM. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, l'international italien avait affirmé qu'il ne changerait pas d'air cet été. « J’ai un contrat ici. Il me reste encore un an et il y a une autre année en option. Je respecte ce contrat. Je suis ici et je suis heureux à Marseille. Je n’avais jamais ressenti ce genre d’émotions avec des supporters et dans un stade comme celui-ci. C’était magnifique pour moi. Si le club veut que je reste, alors je serai là. Les conditions pour que cette année en option soit activée ? Non, honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas si c’est une option du club ou une option de ma part. Je sais seulement qu’il me reste une année de contrat plus une année en option », avait précisé le numéro 33 marseillais. Malgré tout, la presse italienne évoque un possible départ à la Juventus.