Messi - PSG : Rupture totale, son départ est réclamé

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi se rapproche de plus en plus d'un départ du PSG. Suspendu par le club de la capitale et lourdement critiqué par les supporters parisiens, La Pulga traverse une situation délicate à Paris. De ce fait, certains réclameraient son départ afin de le sortir de son calvaire.

La fin approche entre Lionel Messi et le PSG. En fin de contrat en juin prochain, l’Argentin n’a toujours pas prolongé. La relation entre le joueur et le club a d’ailleurs pris un sacré coup suite à la suspension de La Pulga pour son voyage en Arabie Saoudite. Dans le même temps, Lionel Messi n’est plus très apprécié des supporters. Ces derniers n'ont pas caché leur colère lors du rassemblement devant le siège du PSG récemment. Rien ne va plus pour le septuple Ballon d’Or à Paris. De ce fait, Antonio Mohamed lui demande de partir cet été.

Messi a fait une énorme annonce au PSG https://t.co/pEcSGjfuwJ pic.twitter.com/RmCre81HQ7 — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

«Il n'a pas l'air heureux à Paris»

« Il va sans dire que je suis totalement opposé à cette situation et que ce que Leo doit faire, je pense qu'il devrait déjà le faire, avec ses petits et sa femme, c’est préparer sa valise. Ses valises devraient déjà être faites. Qu'il choisisse la destination où il sera heureux. C'est tout. C'est ce que je pense être le mieux pour lui et pour le football. C'est ce que nous voulons tous, le voir heureux sur le terrain. Il n'a pas l'air heureux à Paris et il a l'air heureux en équipe nationale. Ce serait bien pour lui de trouver un endroit pour jouer au football où il peut être heureux tous les dimanches » a ainsi confié l’actuel directeur technique du Club Universidad Nacional au Mexique à Olé .

Quel avenir pour Messi après le PSG ?

Reste maintenant à voir où il ira s’il vient à quitter le PSG à l’issue de la saison. Lionel Messi est convoité par le FC Barcelone, qui rêve de son retour, mais aussi par l’Arabie Saoudite. Al-Hilal serait d’ailleurs prêt à lui offrir un contrat légendaire pour le convaincre. L’Inter Miami suivrait également tout cela de très près. À suivre...