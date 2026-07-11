Mercato : Un transfert à 60M€ pour un gros joueur de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026 ?

Pierrick Levallet

Alors que la Coupe du monde 2026 bat son plein, certains joueurs de l’équipe de France commencent à secouer le mercato. Si Michael Olise suscite l’intérêt de plusieurs cadors européens, ce serait également le cas de Jules Koundé. Le FC Barcelone ne fermerait pas la porte à un départ du défenseur de 27 ans en cas de bonne offre.

Toujours en lice dans cette Coupe du monde 2026, l’équipe de France ne cesse de bluffer son monde. Certains joueurs de Didier Deschamps attiseraient l’intérêt de quelques cadors européens sur le mercato. Récemment, Michael Olise était évoqué du côté du PSG et du Real Madrid. Malo Gusto voyait son nom être lié à Manchester City et Maxence Lacroix à Chelsea également. Désormais, ce serait au tour de Jules Koundé. Le défenseur de 27 ans serait en effet dans le viseur... du Bayern Munich !

Le Bayern Munich s'intéresse à Jules Koundé D’après les informations de BILD, Jules Koundé serait le joueur qui correspondrait le mieux aux attentes des dirigeants bavarois au poste de latéral droit. SPORT précise que le FC Barcelone ne fermerait pas la porte à un transfert de l’international français en cas d’offre intéressante pour toutes les parties. Jules Koundé serait estimé aux alentours de 60M€, et les Blaugrana n’auraient pas l’intention de descendre en-dessous de ce prix. Le Bayern Munich devra donc très certainement se résoudre à s’aligner sur ce montant pour espérer convaincre le Barça.