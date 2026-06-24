Mercato : Un joueur de l’équipe de France bientôt transféré pour 87M€ ?

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2030, Malo Gusto pourrait quitter Chelsea lors de ce mercato estival. D'une part, les Blues souhaiteraient recruter un autre latéral droit, à savoir Marco Palestra. D'autre part, Manchester City verrait d'un bon œil l'idée de recruter Malo Gusto, qui serait évalué à hauteur de 87M€ par son club.

Très performant sous les couleurs de l'OL, Malo Gusto a alarmé la direction de Chelsea. A tel point que les hautes sphères des Blues ont déboursé environ 30M€ pour s'attacher ses services lors du mercato hivernal 2023. Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2030, Malo Gusto pourrait ne plus faire long feu du côté de Chelsea. En effet, son transfert pourrait être bouclé lors de ce mercato estival, qui a ouvert ses portes le 15 juin.

Chelsea a fixé le prix de Malo Gusto D'après les indiscrétions de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte X ce mercredi matin, Manchester City serait emballé par l'idée de recruter Malo Gusto lors de ce mercato estival. Alors qu'il devrait prendre la place de Pep Guardiola sur le banc des Citizens, Enzo Maresca aurait une bonne connexion avec l'international français, et ce, depuis leur cohabitation à Chelsea entre juillet 2024 et janvier 2026. Et heureusement pour le club mancunien, les Blues souhaiteraient recruter un nouvel arrière droit, en la personne de Marco Palestra (Cagliari, 21 ans).