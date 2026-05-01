Mercato : Un ancien attaquant de Ligue 1 proposé à l’OM et à l’OL, la presse étrangère confirme

Axel Cornic

Le mercato estival ouvrira ses portes dans plusieurs semaines, mais des nombreuses pistes sont déjà évoquées en Ligue 1, notamment du côté de l’Olympique de Marseille ainsi que de l’Olympique Lyonnais. Ainsi, la presse italienne nous apprend qu’un attaquant international aurait récemment été proposé aux deux clubs français.

L’été 2026 va être très important à Marseille. Avec ou sans Ligue des Champions, un énorme ménage semble se préparer, avec notamment la prise de fonction officielle du tout nouveau président Stéphane Richard le 2 juillet prochain. Un nouveau directeur sportif devrait également débarquer et de plus en plus de spéculation courent au sujet d’un départ d’Habib Beye, avec l’OM qui devra donc se trouver aussi un nouvel entraineur.

Un nouvel été infernal... Mais qu’en sera-t-il de l’effectif ? Là encore, il devrait y avoir énormément de mouvements. Certains indésirables pourraient faire leur retour de prêt, mais beaucoup de joueur pourraient également partir. Cela semble être le cas de Benjamin Pavard, dont l’option d’achat ne devrait pas être levée par l’OM, sans parler d’Arthur Vermeeren ou encore Ethan Nwaneri. Des cadres pourraient également faire leurs valises comme l’actuel capitaine Pierre-Emile Højbjerg ou encore Mason Greenwood, la star de l’attaque.