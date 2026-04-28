Mercato - Transfert à 100M€ : Le PSG plombé par le Bayern Munich ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A l’instar des saisons précédentes, le PSG devrait chercher à recruter des jeunes joueurs très talentueux lors du prochain mercato. Le club parisien serait notamment très intéressé par l’arrivée de l’Ivoirien Yan Diomandé. Mais alors que le RB Leizpig en réclame 100M€, le Bayern Munich pourrait concurrencer Paris sur ce gros dossier.

Le PSG pourrait se montrer offensif sur le mercato estival. Le club de la capitale aimerait continuer à recruter des jeunes joueurs très talentueux. Sur la liste des dirigeants parisiens figure notamment Yan Diomandé. Auteur d’une excellente première saison sous les couleurs du RB Leipzig, l’Ivoirien de 19 ans est déjà sur les tablettes de très grands clubs européens.

Yan Diomande is Bayern’s top target for the left wing, but the likely cost is expected to prove prohibitive, which is why Anthony Gordon has been actively explored as an alternative. The England international has a number of admirers in the Bayern hierarchy, and the German giants… pic.twitter.com/bBGF3DXBsI — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 28, 2026

Le Bayern veut absolument recruter Yan Diomandé Car si d’après BILD, le club allemand espère le vendre au moins à 100M€ cet été, le PSG risque d’avoir de la concurrence sur ce dossier. The Athletic annonce notamment que Yan Diomandé est la priorité absolue du Bayern Munich pour ce prochain mercato estival, bien que le prix réclamé soit encore dissuasif du côté des dirigeants bavarois. A noter que l’international Ivoirien est également convoité par Liverpool, son club de cœur. En attendant, Oliver Mintzlaff, patron de Red Bull, s’est récemment exprimé sur son cas.