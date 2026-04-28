Mercato - Transfert à 100M€ : Le PSG plombé par le Bayern Munich ?

A l’instar des saisons précédentes, le PSG devrait chercher à recruter des jeunes joueurs très talentueux lors du prochain mercato. Le club parisien serait notamment très intéressé par l’arrivée de l’Ivoirien Yan Diomandé. Mais alors que le RB Leizpig en réclame 100M€, le Bayern Munich pourrait concurrencer Paris sur ce gros dossier.
Le PSG pourrait se montrer offensif sur le mercato estival. Le club de la capitale aimerait continuer à recruter des jeunes joueurs très talentueux. Sur la liste des dirigeants parisiens figure notamment Yan Diomandé. Auteur d’une excellente première saison sous les couleurs du RB Leipzig, l’Ivoirien de 19 ans est déjà sur les tablettes de très grands clubs européens.
Le Bayern veut absolument recruter Yan Diomandé
Car si d’après BILD, le club allemand espère le vendre au moins à 100M€ cet été, le PSG risque d’avoir de la concurrence sur ce dossier. The Athletic annonce notamment que Yan Diomandé est la priorité absolue du Bayern Munich pour ce prochain mercato estival, bien que le prix réclamé soit encore dissuasif du côté des dirigeants bavarois. A noter que l’international Ivoirien est également convoité par Liverpool, son club de cœur. En attendant, Oliver Mintzlaff, patron de Red Bull, s’est récemment exprimé sur son cas.
« Si j’étais directeur sportif, je ne vendrais pas ce jeune joueur »
« Je peux vous dire ceci : si j’étais directeur sportif, je ne vendrais pas ce jeune joueur, qui n’a même pas encore passé une saison complète chez nous. Peu importe le prix demandé. Je pense que c’est un joueur qui peut encore progresser, car il est bien sûr encore très jeune. Et il peut certainement encore prendre de la valeur. Bien sûr, il y a d’autres clubs où les joueurs souhaitent franchir une nouvelle étape ; le Bayern en fait partie, mais il y a aussi des clubs anglais et espagnols. Mais nous devons avoir l’ambition qu’un joueur, même s’il réalise des performances exceptionnelles ici, ne nous quitte pas après seulement un an. C’est pourquoi je ne peux que recommander à la direction de garder ce joueur chez nous pour la saison à venir. Et ensuite, il faudra voir comment il évolue », a jugé ce dernier.