Mercato - «Si j'étais son agent, je lui dirais de bien réfléchir...» : Transfert relancé au PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si la question de son transfert revenait sur la table pour une issue différente à celle qui pouvait se dessiner il y a quelque temps ? Son retour au premier plan avant un coup d'arrêt inattendu pourrait faire les affaires des parties concernées. Membre extérieur du dossier, un agent qui connaît bien le PSG a pris la parole dans les médias.

Plus que deux saisons avant la fin ? A l'instar d'Ousmane Dembélé, un joueur de l'équipe de France se rapproche doucement, mais sûrement du terme de son aventure contractuelle au Paris Saint-Germain. De quoi attirer les regards et l'attention des dirigeants des grandes écuries européennes. D'autant plus que le10sport.com vous dévoilait en décembre dernier qu'aucune avancée concrète n'était à noter entre le PSG et ses agents, sans oublier que sa situation sportive ne lui convenait pas à l'époque.

#PSG : “quand on est jeune, on ne comprend pas toujours”… Le conseil #mercato de Pastore à Barcola #football https://t.co/WONDU6LV6E — Top Mercato ⚽️ (@TopMercato) April 9, 2026

«Il est dans l’un des meilleurs clubs du monde, dans lequel il est très important» Et maintenant ? Avant sa blessure à la cheville il y a quelques semaines de cela, Bradley Barcola avait empilé les performances XXL avec le PSG et notamment en Ligue des champions. L'attaquant latéral de 23 ans devrait cependant prendre son mal en patience et poursuivre l'aventure à Paris selon Javier Pastore, ex-joueur du club parisien reconverti agent qui gère entre autres les intérêts d'Enzo Fernandez. « Barcola est encore très jeune, il a beaucoup de temps de jeu à Paris et en sélection. Il est en concurrence avec trois grands joueurs, très bons eux aussi, Dembélé, Doué et Kvara. Ils sont quatre pour deux ou trois postes alors il y en a toujours un qui reste sur le côté. Si j’étais son agent, je lui dirais d’être patient, de bien réfléchir, parce qu’il est dans l’un des meilleurs clubs du monde, dans lequel il est très important ».