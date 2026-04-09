Mercato - Real Madrid : Une nouvelle star à 165M€ annoncée et Kylian Mbappé la connait très bien

Axel Cornic

Performant sans Kylian Mbappé, le Real Madrid n’arrive pas à retrouver les sommets depuis son arrivée en provenance du Paris Saint-Germain. Cela lui a valu des nombreuses critiques, mais les dirigeants madrilènes semblent vouloir garder le cap et même recruter un autre grand nom lors du prochain mercato estival, pour le seconder.

On pensait qu’avec lui, ils allaient être inarrêtables. Mais le Real Madrid a réalisé une saison 2024/2025 passable et celle qui a suivi ne semble pas vraiment meilleure, puisque pour le moment aucun titre ne semble être en vue. Et selon la presse espagnole le principal coupable n’est autre que Kylian Mbappé, qui affiche pourtant des statistiques individuelles assez impressionnantes.

Bertrand Latour évoque un joueur du PSG dans la tourmente : «Il risque 15 ans de prison» https://t.co/iL0hxt6fdc — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

La nouvelle folie du Real Madrid ? On vous rassure, il n’est pas question d’un départ de l’ancien du PSG, même si les critiques sont nombreuses depuis quelques semaines. Non, le Real Madrid souhaiterait plutôt renforcer son attaque autour de Kylian Mbappé, avec le recrutement d’une autre star... de l’équipe de France ! D’après les informations de Christian Falk, l’un des grands objectifs madrilènes du prochain mercato estival devrait être Michael Olise, qui réalise une grande saison avec le Bayern Munich. Dans la capitale espagnole on préparerait même une offre hallucinante estimée entre 160 et 165M€.