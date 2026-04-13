Mercato - Real Madrid : Un journaliste «valide complètement», Kylian Mbappé connait déjà son prochain entraîneur ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison prochaine, le Real Madrid pourrait bien avoir un nouvel entraîneur. Alors que ce poste est aujourd’hui occupé par Alvaro Arbeloa, venu remplacer Xabi Alonso en cours de saison, voilà que l'Espagnol pourrait ne pas s’éterniser. Mais qui pourrait-on alors voir sur le banc de la Casa Blanca ? Attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait d’ores et déjà bien le connaitre…

Pour le Real Madrid, on pourrait bien se diriger vers une nouvelle saison sans Liga ni Ligue des Champions. Des performances décevantes dont Alvaro Arbeloa pourrait bien ne pas se relever. Actuel entraîneur de la Casa Blanca, celui qui est venu remplacer Xabi Alonso en cours de saison pourrait ne pas être conservé pour l'exercice à venir. La question est alors de savoir qui pourrait être choisi par Florentino Pérez pour venir entraîner le Real Madrid et voilà que dernièrement, les regards se tournent vers un certain Didier Deschamps.

Didier Deschamps à Danse avec les Stars, l'annonce de cette légende de l'OM https://t.co/4AIVRFgyRS — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

« C’est l'ADN de Deschamps » Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France. N'ayant pas envie de raccrocher tout de suite, le technicien a expliqué se laisser toutes les portes ouvertes et voilà que la piste Real Madrid serait une possibilité. Alors que Deschamps entraîne actuellement Kylian Mbappé avec les Bleus, il pourrait donc le retrouver en Espagne d'ici quelques semaines. Et cette idée ne déplait pas à Hugo Guillemet. « Je ne m’attendais pas à cette information mais je la valide complètement. L’ADN du Real, le résultat à tout prix, c’est aussi celui de Didier Deschamps », a d’abord expliqué le journaliste lors de L’Equipe du Soir.