Mercato - Real Madrid : Nouvelle signature XXL, une promesse est faite à Vinicius Jr !

Éliminé par la Norvège avec le Brésil, Vinicius Jr va revenir au Real Madrid. Et alors qu’il ne lui restait qu’un an de contrat, l’ailier brésilien va prochainement signer un nouveau contrat le liant au club madrilène. José Mourinho compte bien sur le numéro 7, et va même en faire l’un des grands leaders de son vestiaire. Explications.
Cet été, le Real Madrid connaît de nombreux changements. Avec le retour de José Mourinho sur le banc, ainsi que les signatures de plusieurs joueurs importants (Konaté, Dumfries, Konaté, Bernardo Silv), le club madrilène se prépare à sa reconstruction après deux dernières saisons décevantes. Si le projet merengue semble toujours axé autour de Kylian Mbappé, Vinicius Jr, en perte de vitesse sur les deux dernières années, conserve toujours la confiance de sa direction et de son nouvel entraîneur.
Vinicius Jr, un nouveau contrat et un rôle de vice-capitaine au Real Madrid
Alors que le contrat du Brésilien expire en juin 2027, le Real Madrid a pris les choses en main. A en croire les dernières indiscrétions du quotidien espagnol AS, Vinicius Jr s’apprête à prolonger à Madrid. L’ailier âgé de 25 ans va signer un nouveau contrat de plusieurs années, et ce de manière imminente. Surtout, en signant ce nouveau bail, le numéro 7 va devenir le nouveau vice-capitaine du Real Madrid. Après Aurélien Tchouaméni, le club madrilène continue de sécuriser les cadres de son vestiaire donc…
« Nous avons beaucoup de choses à discuter avec Madrid »
En mai dernier, Vinicius Jr s’était déjà montré rassurant concernant son avenir malgré un contrat expirant dans peu de temps. « Je ne suis pas pressé de renouveler mon contrat. J’ai un contrat jusqu’en 2027. Donc, jusqu’en 2027, nous avons beaucoup de choses à discuter avec Madrid, et Madrid a beaucoup de choses à discuter avec nous », avait ainsi confié l’international Brésilien dont l’histoire va continuer de s’écrire au sein du club merengue dans les prochaines années…