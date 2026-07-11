Mercato - Real Madrid : Nouvelle signature XXL, une promesse est faite à Vinicius Jr !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Éliminé par la Norvège avec le Brésil, Vinicius Jr va revenir au Real Madrid. Et alors qu’il ne lui restait qu’un an de contrat, l’ailier brésilien va prochainement signer un nouveau contrat le liant au club madrilène. José Mourinho compte bien sur le numéro 7, et va même en faire l’un des grands leaders de son vestiaire. Explications.

Cet été, le Real Madrid connaît de nombreux changements. Avec le retour de José Mourinho sur le banc, ainsi que les signatures de plusieurs joueurs importants (Konaté, Dumfries, Konaté, Bernardo Silv), le club madrilène se prépare à sa reconstruction après deux dernières saisons décevantes. Si le projet merengue semble toujours axé autour de Kylian Mbappé, Vinicius Jr, en perte de vitesse sur les deux dernières années, conserve toujours la confiance de sa direction et de son nouvel entraîneur.

Vinicius Jr, un nouveau contrat et un rôle de vice-capitaine au Real Madrid Alors que le contrat du Brésilien expire en juin 2027, le Real Madrid a pris les choses en main. A en croire les dernières indiscrétions du quotidien espagnol AS, Vinicius Jr s’apprête à prolonger à Madrid. L’ailier âgé de 25 ans va signer un nouveau contrat de plusieurs années, et ce de manière imminente. Surtout, en signant ce nouveau bail, le numéro 7 va devenir le nouveau vice-capitaine du Real Madrid. Après Aurélien Tchouaméni, le club madrilène continue de sécuriser les cadres de son vestiaire donc…