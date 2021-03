Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les plans de Zidane tombent à l’eau pour cette star de Klopp…

Publié le 1 mars 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que Mohamed Salah est régulièrement annoncé du côté du Real Madrid, Jürgen Klopp ne l’entend pas de cette oreille.

Coach de Liverpool qui traverse un moment difficile ces derniers temps en attestent les résultats, Jürgen Klopp ne remet cependant pas tout en question. Et en ce qui concerne son équipe, il n’y aura pas de grand ménage à l’intersaison. À commencer par Mohamed Salah. Sous contrat jusqu’en juin 2023 chez les Reds , l’insatiable buteur du club de la Mersey a ouvert la porte à un éventuel avenir au Real Madrid ou à Barcelone lors d’une interview accordée à As en décembre dernier, tout en soulignant le fait que son avenir sort entre les mains des dirigeants de Liverpool. Témoignant des constantes rumeurs envoyant Salah en Espagne et au Real Madrid, Jürgen Klopp a pris position dans ce dossier.

« Il est très important pour l'équipe que Mo reste avec nous »