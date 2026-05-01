Mercato - RC Lens : «T’es mon ami, je viens», cette belle histoire qui se cache derrière ce renfort important

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé cet hiver au RC Lens, Allan Saint-Maximin s’est rapidement montré décisif avec le dauphin du Paris Saint-Germain. Présent en conférence de presse ce jeudi, l’attaquant passé par Bastia, Nice ou encore Newcastle est revenu sur son choix de retrouver la Ligue 1.

Dauphin du PSG en Ligue 1 et finaliste de la Coupe de France, le RC Lens réalise une excellente saison que personne n’avait imaginé. Des résultats liés notamment à l’arrivée de Florian Thauvin durant le dernier mercato estival, avant le recrutement d'un autre gros nom de la Ligue 1 en la personne d’Allan Saint-Maximin, débarquant libre cet hiver après son départ du Club América. Présent en conférence de presse ce jeudi, l’ailier est revenu sur son arrivée dans le nord de la France, et le rôle majeur de Jean-Louis Leca, son ancien partenaire à Bastia devenu directeur sportif du RC Lens.

« J’ai toujours dit à Jean-Louis Leca que s'il avait besoin de moi un jour, je serais là » « Je suis quelqu'un de très loyal, je pense que je l'ai démontré tout au long de ma carrière. Jean-Louis (Leca), je l'ai rencontré quand j'étais à Bastia, c'était ma première saison pleine en tant que professionnel, c'est ce qui m'a vraiment aidé à démarrer ma carrière. Quand je suis arrivé, il était capitaine, il m'a vraiment accueilli comme si j'étais son frère. Dans tout ce dont j'ai eu besoin, il a toujours été là pour moi. Je lui ai toujours dit que s'il avait besoin de moi un jour, je serais là », a expliqué Allan Saint-Maximin, qui a pu lui rendre la pareille cette année.