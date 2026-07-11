Mercato - PSG : Un transfert historique relancé après la Coupe du monde 2026 ?

Pierrick Levallet

Le dossier Bradley Barcola risque bien d’animer le mercato du PSG lors des prochains jours. Si le club de la capitale n’est pas spécialement vendeur, l’ailier de 23 ans n’écarte toutefois pas l’idée d’un départ cet été. Liverpool serait intéressé par ses services. Et le feuilleton pourrait bien être relancé après la Coupe du monde 2026.

Après avoir remporté sa seconde Ligue des champions consécutive, le PSG a prévu un mercato mouvementé. Et les choses sont en train de bouger sur le marché des transferts, notamment dans le sens des départs. Après Gonçalo Ramos à l’AC Milan, Kang-In Lee s’apprête à s’engager à l’Atlético de Madrid. Et Bradley Barcola pourrait être le prochain à faire ses valises. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que l’ailier de 23 ans n’était pas insensible à l’intérêt de Liverpool, où il aurait droit à un rôle plus important que chez les Rouge-et-Bleu.

Le PSG a prévu de relancer les discussions avec Barcola après la Coupe du monde Seulement, le PSG ne serait pas spécialement vendeur à en croire les informations de TEAMtalk. Les dirigeants parisiens devraient ainsi s’entretenir une nouvelle fois avec Bradley Barcola lorsqu’il sera revenu de la Coupe du monde 2026, lui qui s’est qualifié pour les demi-finales avec l’équipe de France suite à la victoire contre le Maroc (2-0). Les pensionnaires de la Ligue 1 attendraient cependant aux alentours de 150M€ en cas de transfert. Bradley Barcola deviendrait ainsi le joueur le plus cher de l’histoire de Liverpool, si jamais les Reds acceptent de s’aligner sur ce montant.