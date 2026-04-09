Mercato - PSG : Un Parisien en galère, il est interpellé pour son avenir

Alors que le mercato estival n’ouvrira pas ses portes avant plusieurs semaines, l’avenir de certains joueurs du PSG fait déjà beaucoup parler. Partir ? Ne pas partir ? Les discussions se multiplient à propos de quelques Parisiens et voilà que l’un d’entre eux n’a pas manqué d’être conseillé à propos de son avenir au PSG.
Au PSG, la concurrence est rude et forcément, ça impacte le temps de jeu de certains. Lucas Chevalier peut en témoigner, lui qui a pris place sur le banc des remplaçants depuis quelques semaines. Arrivé comme gardien numéro 1 à Paris, le Français est aujourd’hui la doublure de Matvey Safonov. C’est très compliqué pour le portier du PSG, à tel point que certains s’interrogent sur son avenir au sein du club de la capitale. Chevalier fera-t-il ses valises alors après seulement une saison à Paris ?
Quel avenir pour Lucas Chevalier ?
L’avenir de Lucas Chevalier, il en a été question dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. Spécialiste du poste de gardien, Christophe Lollichon a alors conseillé le portier du PSG, disant : « Lucas Chevalier a signé un contrat de 5 ans il me semble. S’il fallait partir tout de suite après une saison qui ne faut pas considérer comme un échec… C’est une saison d’apprentissage au très haut niveau. Et être gardien dans une équipe de très haut niveau, ce n’est pas facile. Donc il faut s’accrocher ? Je pense qu’il faut s’accrocher. Et j’espère qu’il y a surtout un dialogue honnête et transparent vis-à-vis des deux gardiens. Le potentiel de Chevalier est très important pour s’exprimer au très haut niveau ».
« Il faut qu’il s’accroche »
Ancien gardien de Rennes ou de Bordeaux, Benoit Costil a lui aussi confirmé : Lucas Chevalier doit s’accrocher au PSG. « Il faut qu’il s’accroche. Je pense que, sans être dans la tête de Luis Enrique, que Luis Enrique dans sa tête va se dire que l’année prochaine il va repartir avec Lucas Chevalier et que cette saison est une saison d’adaptation plus longue que prévu. Maintenant, si c’est repartir l’année prochaine avec un autre gardien en chamboulant encore la hiérarchie, peut-être qu’il faudra se poser la question d’aller chercher du temps de jeu dans un autre club. Et à ce moment-là, je pense que Lucas, tôt ou tard, réussira au très haut niveau. Mais à l’heure actuelle, je fais tout pour m’imposer au PSG. C’est un challenge qui est encore plus excitant », a-t-il confié. A voir maintenant ce que décidera de faire Lucas Chevalier lors du mercato estival.