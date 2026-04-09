Mercato - PSG : Un Parisien en galère, il est interpellé pour son avenir

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le mercato estival n’ouvrira pas ses portes avant plusieurs semaines, l’avenir de certains joueurs du PSG fait déjà beaucoup parler. Partir ? Ne pas partir ? Les discussions se multiplient à propos de quelques Parisiens et voilà que l’un d’entre eux n’a pas manqué d’être conseillé à propos de son avenir au PSG.

Au PSG, la concurrence est rude et forcément, ça impacte le temps de jeu de certains. Lucas Chevalier peut en témoigner, lui qui a pris place sur le banc des remplaçants depuis quelques semaines. Arrivé comme gardien numéro 1 à Paris, le Français est aujourd’hui la doublure de Matvey Safonov. C’est très compliqué pour le portier du PSG, à tel point que certains s’interrogent sur son avenir au sein du club de la capitale. Chevalier fera-t-il ses valises alors après seulement une saison à Paris ?

«Il n'a jamais voulu être Neymar» : Un mythe s'effondre au PSG ! https://t.co/YNbrg9NUh0 — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

Quel avenir pour Lucas Chevalier ? L’avenir de Lucas Chevalier, il en a été question dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. Spécialiste du poste de gardien, Christophe Lollichon a alors conseillé le portier du PSG, disant : « Lucas Chevalier a signé un contrat de 5 ans il me semble. S’il fallait partir tout de suite après une saison qui ne faut pas considérer comme un échec… C’est une saison d’apprentissage au très haut niveau. Et être gardien dans une équipe de très haut niveau, ce n’est pas facile. Donc il faut s’accrocher ? Je pense qu’il faut s’accrocher. Et j’espère qu’il y a surtout un dialogue honnête et transparent vis-à-vis des deux gardiens. Le potentiel de Chevalier est très important pour s’exprimer au très haut niveau ».