Mercato - PSG : Un nouvel attaquant annoncé à Paris, c’est le remplaçant parfait de Dembélé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Ousmane Dembélé est aujourd’hui un joueur du PSG, son avenir semblait incertain dernièrement. En effet, le Français et sa direction peinaient à se mettre d’accord pour prolonger. De quoi ouvrir la porte à un futur départ du Ballon d’Or 2025 ? Si tel était le cas, il faudrait remplacer Dembélé et voilà que le PSG pourrait avoir trouvé celui qu’il faut.

Compte tenu de son statut de Ballon d’Or, Ousmane Dembélé aimerait être payé à la hauteur de ce qu’il mérite. Problème, au PSG, un salary cap a été mis en place et c’est ainsi que les négociations pour la prolongation du Français sont compliquées. Faute d'accord, Dembélé pourrait même être poussé au départ dans les mois à venir. Une grosse perte forcément pour le PSG qu’il faudrait alors pallier.

Dro Fernandez : Le malaise qui fait réagir à l'étranger après son transfert au PSG https://t.co/IL3s2iucIe — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

Le PSG s’intéresse à Eli Junior Kroupi ? Mais voilà que trouver un remplaçant à Ousmane Dembélé ne devrait pas être chose aisée pour le PSG. Le club de la capitale pourrait néanmoins trouver son bonheur en Premier League avec un joueur habitué aux joutes du championnat de France. En effet, selon les dernières rumeurs, Paris serait notamment très intéressé par Eli Junior Kroupi. A 19 ans, l’attaquant, révélé avec le FC Lorient, fait actuellement forte impression sous le maillot de Bournemouth. Et si son avenir s’écrivait dorénavant au PSG ?