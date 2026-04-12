Mercato - PSG : Un nouvel attaquant annoncé à Paris, c’est le remplaçant parfait de Dembélé ?

Si Ousmane Dembélé est aujourd’hui un joueur du PSG, son avenir semblait incertain dernièrement. En effet, le Français et sa direction peinaient à se mettre d’accord pour prolonger. De quoi ouvrir la porte à un futur départ du Ballon d’Or 2025 ? Si tel était le cas, il faudrait remplacer Dembélé et voilà que le PSG pourrait avoir trouvé celui qu’il faut.
Compte tenu de son statut de Ballon d’Or, Ousmane Dembélé aimerait être payé à la hauteur de ce qu’il mérite. Problème, au PSG, un salary cap a été mis en place et c’est ainsi que les négociations pour la prolongation du Français sont compliquées. Faute d'accord, Dembélé pourrait même être poussé au départ dans les mois à venir. Une grosse perte forcément pour le PSG qu’il faudrait alors pallier.
Le PSG s’intéresse à Eli Junior Kroupi ?
Mais voilà que trouver un remplaçant à Ousmane Dembélé ne devrait pas être chose aisée pour le PSG. Le club de la capitale pourrait néanmoins trouver son bonheur en Premier League avec un joueur habitué aux joutes du championnat de France. En effet, selon les dernières rumeurs, Paris serait notamment très intéressé par Eli Junior Kroupi. A 19 ans, l’attaquant, révélé avec le FC Lorient, fait actuellement forte impression sous le maillot de Bournemouth. Et si son avenir s’écrivait dorénavant au PSG ?
« Kroupi c’est un super joueur »
Dans les mois à venir, on pourrait donc voir Eli Junior Kroupi sous le maillot du PSG. Et voilà qu’il aurait le profil idéal pour faire oublier Ousmane Dembélé. C’est notamment ce qu’avait expliqué Walid Acherchour récemment au micro de RMC. « Je ne minimise pas l’apport de Dembélé et le vide qu’il peut laisser et surtout le profil de joueurs qui peuvent incarner ce que Dembélé incarne avec Luis Enrique. Moi, je n’en vois pas 10 000. Je vois peut-être Julian Alvarez à l’Atlético, je vois peut-être Kroupi de Bournemouth. Pour moi dans le profil de joueur, Kroupi, c’est très sérieux. Sur le marché, ces joueurs capables d’incarner ce que veut Luis Enrique, il n’y en a pas 10 000. Kroupi c’est un super joueur. Au-delà d’être un super joueur, il a un agent qui est super influent au PSG, le même qu’Ousmane Dembélé », confiait-il.