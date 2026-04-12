Mercato - PSG - Un flop du recrutement a été rapidement exfiltré : «On m'a annoncé que je devais quitter le club»

Dans son recrutement ces dernières années, le PSG n’a pas connu que des réussites. Certains transferts se sont ainsi avérés être des échecs et voilà que le club de la capitale n’a pas hésité à vite réagir parfois. Un ex-Parisien en a ainsi fait les frais, étant rapidement invité à aller voir ailleurs par la direction du PSG.
A l’été 2016, le PSG avait mis les moyens pour recruter un nouveau milieu de terrain : Grzegorz Krychowiak. Ce sont ainsi plus de 27 millions d’euros qui avaient été dépensés pour faire venir le Polonais en provenance du FC Séville. Mais voilà que ce transfert a fini par être un flop. En effet, l’ancien du Stade de Reims n’a jamais convaincu à Paris où on l’a invité à s’en aller après seulement une saison. C’est ainsi que dès l’été 2017, Krychowiak a été prêté à West Bromwich Albion.
« Je devais quitter le PSG »
Pour Grzegorz Krychowiak, l’aventure au PSG n’aura donc pas été ce qu’il escomptait. Rapidement étiqueté comme un flop, le Polonais avait donc été poussé vers la sortie. Le club de la capitale avait d’ailleurs été clair avec lui. En 2025, Krychowiak racontait ainsi pour AS : « Je suis arrivé au PSG plein d'enthousiasme, quand s'est-il estompé ? Quand on m'a annoncé que je devais quitter le club. C'était en janvier, je crois. Après Noël, j'étais prêt à entamer la seconde partie de saison, mais on m'a dit que je devais partir. À ce moment-là, j'ai compris que je devais changer les choses ; peu importait ce que j'aurais pu faire différemment, je savais que je devais quitter le PSG. C'est Emery qui voulait me voir partir du PSG ? Non, je crois que c'était quelqu'un d'autre, le directeur sportif, je ne me souviens plus de son nom. Emery me voulait vraiment ; pour moi, c'est le meilleur entraîneur que j'aie jamais eu ».
Une concurrence qui aura eu raison de lui
Grzegorz Krychowiak n’aura donc jamais trouvé sa place au PSG. Un échec à propos duquel il confiait : « Pourquoi je n'ai pas réussi au PSG ? Je pense que c'était à cause de la concurrence, car je ne crois pas que ce soit par manque d'efforts. Même pendant mes jours de repos, j'allais au centre d'entraînement avec l'entraîneur adjoint. Je ne pouvais pas faire plus de mon côté. J'étais heureux au PSG ? Paris a été une année difficile pour moi car je ne jouais pas. L'aspect footballistique était donc compliqué, mais la vie à Paris était agréable ; je vivais dans une belle ville. Quand j'étais ici avec ma femme, tout allait bien. Mais bien sûr, c'est difficile de jouer au football quand on est remplaçant ; quand on ne joue pas, on perd confiance. Le PSG est un plus grand club que Séville, ils jouent la Ligue des Champions, ils visent les titres… J'ai essayé de travailler plus dur, mais c'est la vie ; je ne suis ni le premier ni le dernier joueur à qui cela arrivera ».