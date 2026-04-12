Mercato - PSG - Un flop du recrutement a été rapidement exfiltré : «On m'a annoncé que je devais quitter le club»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans son recrutement ces dernières années, le PSG n’a pas connu que des réussites. Certains transferts se sont ainsi avérés être des échecs et voilà que le club de la capitale n’a pas hésité à vite réagir parfois. Un ex-Parisien en a ainsi fait les frais, étant rapidement invité à aller voir ailleurs par la direction du PSG.

A l’été 2016, le PSG avait mis les moyens pour recruter un nouveau milieu de terrain : Grzegorz Krychowiak. Ce sont ainsi plus de 27 millions d’euros qui avaient été dépensés pour faire venir le Polonais en provenance du FC Séville. Mais voilà que ce transfert a fini par être un flop. En effet, l’ancien du Stade de Reims n’a jamais convaincu à Paris où on l’a invité à s’en aller après seulement une saison. C’est ainsi que dès l’été 2017, Krychowiak a été prêté à West Bromwich Albion.

Mercato - PSG : Nouveau craquage à 115M€, un attaquant va débarquer à Paris ? https://t.co/AFyn31oZzj — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

« Je devais quitter le PSG » Pour Grzegorz Krychowiak, l’aventure au PSG n’aura donc pas été ce qu’il escomptait. Rapidement étiqueté comme un flop, le Polonais avait donc été poussé vers la sortie. Le club de la capitale avait d’ailleurs été clair avec lui. En 2025, Krychowiak racontait ainsi pour AS : « Je suis arrivé au PSG plein d'enthousiasme, quand s'est-il estompé ? Quand on m'a annoncé que je devais quitter le club. C'était en janvier, je crois. Après Noël, j'étais prêt à entamer la seconde partie de saison, mais on m'a dit que je devais partir. À ce moment-là, j'ai compris que je devais changer les choses ; peu importait ce que j'aurais pu faire différemment, je savais que je devais quitter le PSG. C'est Emery qui voulait me voir partir du PSG ? Non, je crois que c'était quelqu'un d'autre, le directeur sportif, je ne me souviens plus de son nom. Emery me voulait vraiment ; pour moi, c'est le meilleur entraîneur que j'aie jamais eu ».