Mercato - PSG : Trois transferts déjà annoncés par un journaliste ?

Alexis Brunet

Dans quelques mois ouvrira officiellement le mercato estival et le PSG commence à réfléchir à son plan. Le club de la capitale va tenter de s’offrir certains renforts, mais des départs sont également à prévoir. Un journaliste a d’ailleurs dévoilé le nom des trois joueurs qui ont de grandes chances de quitter Paris prochainement.

Cette saison, et cela s’est encore vérifié contre Liverpool mardi soir, le PSG semble avoir trouvé son onze de départ lors des grands matchs. Face aux Reds, Luis Enrique avait décidé une nouvelle fois de faire confiance à Matvey Safonov, qui avait devant lui une défense composée de Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos et Achraf Hakimi. Au milieu de terrain, c'était le trio Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Joao Neves qui a été choisi. Enfin, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué se sont partagé les trois rôles en attaque.

Lizarazu annonce un joueur «bizarre» au PSG ! https://t.co/qVxYIW2yxG — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

Trois joueurs pourraient quitter le PSG Forcément, avec une équipe type qui ne bouge pas, cela n’offre pas beaucoup d’occasions aux autres joueurs du PSG. Interrogé sur le mercato lors d’un live sur le site du Parisien, le journaliste Laurent Perrin a dévoilé le nom des trois joueurs qui pourraient quitter Paris lors du mercato estival pour gagner en temps de jeu. « Le PSG va se renforcer cet été, il devrait y avoir du mouvement même si la base restera la même. Il faut saluer ici la position de Luis Enrique et Luis Campos qui ont limité le recrutement l'été dernier parce qu'aucun joueur ne correspondait à leurs attentes et qu'ils étaient persuadés que Zaïre-Emery serait une excellente doublure d'Achraf Hakimi au poste de latéral droit. Beaucoup ont douté, moi le premier, et ils avaient entièrement raison. Au niveau des mouvements, je n'ai pas de noms à vous donner pour le moment. Mais je pense que Ramos, Lee et Beraldo pourraient partir. Ils pourraient être titulaires dans de nombreux grands clubs européens. »