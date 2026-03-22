Mercato - PSG : Trois joueurs ont quitté le club, «c’était dur»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A chaque mercato, il y a du mouvement au PSG, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. Régulièrement, le club de la capitale se sépare de joueurs devenus indésirables, mais voilà certaines séparations ont été plus difficiles à gérer que d’autres pour les dirigeants du PSG alors en place.

Au cours des dernières années, le PSG n’a pas hésité à se séparer grands noms qui étaient pourtant très appréciés des supporters du club de la capitale. Des décisions importantes qu’il a fallu prendre, mais voilà qu’elles n’étaient clairement pas simples. Encore plus pour Maxwell, qui était devenu dirigeant du PSG et qui connaissait bien ces joueurs en question pour avoir joué avec eux…

Mercato - PSG : Départ acté ? Luis Enrique a (déjà) choisi son remplaçant ! https://t.co/xPvKtc2EJ9 — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

« Ce sont des garçons auxquels j'étais très attaché » Ancien joueur du PSG, Maxwell a ensuite intégré l’organigramme du club de la capitale une fois à la retraite. Devenu coordinateur sportif à Paris, le Brésilien a alors dû gérer certains départs qui n’ont pas été faciles pour lui, à l’instar de ceux de Javier Pastore, Blaise Matuidi ou encore Lucas Moura. Ainsi, en 2020, pour Le Parisien, Maxwell expliquait : « J’ai pris du plaisir dans votre rôle de coordinateur sportif en 2017 après votre carrière de joueur ? C'était un rôle très difficile. Parce que je sortais d'un vestiaire où j'avais des partenaires, des amis et là je connaissais la stratégie du club vis-à-vis de chaque cas individuel. Lucas ça a été difficile à vivre, mais pas seulement, Pastore aussi, Blaise (Matuidi) également. Ce sont des garçons auxquels j'étais très attaché. C'était dur, mais c'était une manière d'apprendre, de m'adapter à mon nouveau rôle ».