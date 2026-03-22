Mercato - PSG : Trois joueurs ont quitté le club, «c’était dur»

A chaque mercato, il y a du mouvement au PSG, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. Régulièrement, le club de la capitale se sépare de joueurs devenus indésirables, mais voilà certaines séparations ont été plus difficiles à gérer que d’autres pour les dirigeants du PSG alors en place.
Au cours des dernières années, le PSG n’a pas hésité à se séparer grands noms qui étaient pourtant très appréciés des supporters du club de la capitale. Des décisions importantes qu’il a fallu prendre, mais voilà qu’elles n’étaient clairement pas simples. Encore plus pour Maxwell, qui était devenu dirigeant du PSG et qui connaissait bien ces joueurs en question pour avoir joué avec eux…
« Ce sont des garçons auxquels j'étais très attaché »
Ancien joueur du PSG, Maxwell a ensuite intégré l’organigramme du club de la capitale une fois à la retraite. Devenu coordinateur sportif à Paris, le Brésilien a alors dû gérer certains départs qui n’ont pas été faciles pour lui, à l’instar de ceux de Javier Pastore, Blaise Matuidi ou encore Lucas Moura. Ainsi, en 2020, pour Le Parisien, Maxwell expliquait : « J’ai pris du plaisir dans votre rôle de coordinateur sportif en 2017 après votre carrière de joueur ? C'était un rôle très difficile. Parce que je sortais d'un vestiaire où j'avais des partenaires, des amis et là je connaissais la stratégie du club vis-à-vis de chaque cas individuel. Lucas ça a été difficile à vivre, mais pas seulement, Pastore aussi, Blaise (Matuidi) également. Ce sont des garçons auxquels j'étais très attaché. C'était dur, mais c'était une manière d'apprendre, de m'adapter à mon nouveau rôle ».
« Je veux continuer à travailler dans l'administration du football »
« Cela m’a dissuadé de poursuivre dans cette fonction ? Non je veux continuer à travailler dans l'administration du football, et vivre des projets différents. Je suis parti pour être avec mes enfants au Brésil, mais l'objectif est de poursuivre dans le monde du foot », avait ensuite expliqué Maxwell à propos de cette fonction au sein de l’organigramme du PSG.