Mercato - PSG : Son transfert a échoué... la punition était ensuite tombée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'instar de l'OM, le PSG est un club qui fait rêver plus d'un joueur en France. C'est ainsi que rejoindre le club de la capitale est un objectif pour certains. Il y en a même qui n'ont pas hésité à tenter de forcer leur départ vers Paris. En vain. Un échec qui n'a pas été sans conséquence ensuite...

Aujourd'hui à la retraite, Dimitri Payet a écrit les plus belles pages de sa carrière sous le maillot de l'OM. Mais voilà que l'histoire aurait pu être totalement différente pour l'ancien international français. En effet, initialement, ce qui le faisait rêver était de rejoindre le PSG. D'ailleurs, alors qu'il était encore à l'ASSE, Payet avait tout fait pour forcer son transfert vers Paris, sans que cela ne se concrétise finalement.

Malaise avec un joueur du PSG : Ça fait réagir jusqu'en équipe de France ! https://t.co/X7F6t7JRU2 — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

« J’ai une offre de Paris, je décide de partir » Invité de Football Club de Marseille, Christophe Galtier, qui était l'entraîneur de Dimitri Payet à l'ASSE à cette époque, est revenu sur ce moment. A propos de ce transfert avorté au PSG, il a ainsi expliqué : « A la mi-saison, il veut quitter le club. « J’ai une offre de Paris, je décide de partir ». Il avait oublié qu’il était sous contrat. Il avait oublié qu’il avait un entraîneur qui l’aimait à la folie et je ne voulais pas le voir partir. Ça a été non pas une prise de bec mais ça a été de longues discussions avec lui, avec son environnement très proche pour lui dire qu’on ne peut pas quitter un club sans permission, qu’on ne peut pas faire les choses comme ça et qu’il allait avoir son bon de sortir en fin de saison. Il était revenu mais s’il était déçu de ne pas être parti. Il avait eu son bon de sortie pour finalement aller à Lille. C’était un très jeune joueur de 21 ans, pas qu’il pensait qu’il pouvait faire ce qu’il voulait mais qui était inconscient de la situation dans laquelle on était à mi-parcours ».