Mercato - PSG : Son transfert a échoué... la punition était ensuite tombée !

A l'instar de l'OM, le PSG est un club qui fait rêver plus d'un joueur en France. C'est ainsi que rejoindre le club de la capitale est un objectif pour certains. Il y en a même qui n'ont pas hésité à tenter de forcer leur départ vers Paris. En vain. Un échec qui n'a pas été sans conséquence ensuite...
Aujourd'hui à la retraite, Dimitri Payet a écrit les plus belles pages de sa carrière sous le maillot de l'OM. Mais voilà que l'histoire aurait pu être totalement différente pour l'ancien international français. En effet, initialement, ce qui le faisait rêver était de rejoindre le PSG. D'ailleurs, alors qu'il était encore à l'ASSE, Payet avait tout fait pour forcer son transfert vers Paris, sans que cela ne se concrétise finalement.
« J’ai une offre de Paris, je décide de partir »
Invité de Football Club de Marseille, Christophe Galtier, qui était l'entraîneur de Dimitri Payet à l'ASSE à cette époque, est revenu sur ce moment. A propos de ce transfert avorté au PSG, il a ainsi expliqué : « A la mi-saison, il veut quitter le club. « J’ai une offre de Paris, je décide de partir ». Il avait oublié qu’il était sous contrat. Il avait oublié qu’il avait un entraîneur qui l’aimait à la folie et je ne voulais pas le voir partir. Ça a été non pas une prise de bec mais ça a été de longues discussions avec lui, avec son environnement très proche pour lui dire qu’on ne peut pas quitter un club sans permission, qu’on ne peut pas faire les choses comme ça et qu’il allait avoir son bon de sortir en fin de saison. Il était revenu mais s’il était déçu de ne pas être parti. Il avait eu son bon de sortie pour finalement aller à Lille. C’était un très jeune joueur de 21 ans, pas qu’il pensait qu’il pouvait faire ce qu’il voulait mais qui était inconscient de la situation dans laquelle on était à mi-parcours ».
« Je suis revenu, j’ai été puni, je suis allé jouer avec la réserve »
Présent aux côtés de Christophe Galtier, Dimitri Payet a lui aussi livré sa version de ce transfert avorté au PSG qui lui a d'ailleurs valu une punition par la suite. « C’était une décision que j’avais prise sans l’aval de personne. Avec le temps, ça a plutôt été bien géré par tout le monde. Je suis revenu, j’ai été puni, je suis allé jouer avec la réserve. Ce qui est normal. Le coach m’a expliqué qu’il avait un groupe à gérer et qu’il ne pouvait pas me réintégrer comme ça. C’était normal que je repasse par la réserve. (…) C’est un mal pour un bien parce qu’au final, ça m’a permis d’aller à Lille, pas au PSG et je me retrouve à faire 10 ans à Marseille. Comme quoi je crois aux choses de la vie. Ce n’était peut-être pas le bon moment d’aller à Paris et de finir sur ma carrière à Marseille. C’était un moment pas simple mais géré sans animosité », a expliqué celui qui aura fini par écrire l'histoire du côté de l'OM.