Mercato - PSG : «S’il n’est pas content, il partira», un journaliste vend la mèche pour ce futur départ à Paris ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le mercato estival est encore loin, voilà qu’on commence déjà à en parler. Durant l’intersaison, ça devrait bouger au PSG. Bien évidemment, on parle avant tout des joueurs qui pourraient venir renforcer l’effectif de Luis Enrique. Mais voilà que dans le même temps, des Parisiens devraient faire leurs valises.

Le PSG arrive dans le money time de sa saison avec bien évidemment la dernière ligne droite de la Ligue 1, mais surtout les grands rendez-vous de Ligue des Champions. Mais voilà que ça n’empêche pas les rumeurs d’apparaitre sur les plans du club de la capitale pour la saison prochaine. Qu’ont donc prévu les dirigeants parisiens pour ce mercato estival ? Que ce soit dans le sens des arrivées que des départs, ça risque visiblement de bouger au sein de l’effectif de Luis Enrique.

Mercato - PSG : Un gros salaire est tombé à Paris, l’explication est arrivée https://t.co/NoWRaiY5i3 — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

Le PSG remplacera Chevalier en cas de départ Et voilà qu’à l’approche du mercato estival, les regards commencent notamment à se tourner vers Lucas Chevalier. Aujourd’hui rétrogradé comme numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens au PSG, le Français pourrait être tenté d’aller voir ailleurs. Et si ce scénario venait à arriver, Loïc Tanzi a fait savoir à l’occasion de L’Equipe de Greg sur La Chaine L’Equipe : « La certitude c’est que si jamais à la fin de la saison Lucas Chevalier demande à quitter le club parce qu'il estime que pour sa carrière il doit partir et que le PSG accepte de le laisser partir, le PSG va chercher un gardien ».